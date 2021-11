"Es una de las incongruencias del protocolo VAR": Iturralde explica por qué se pitó el penalti sobre Memphis

En Carrusel Deportivo, Iturralde González explicó por qué sí se pitó el penalti de Cabrera sobre Memphis en los primeros minutos de la segunda mitad entre el Barça y el Espanyol. El analista del la Cadena SER calificó la jugada como 'penaltito'.

"¿Suficiente? Igual es penaltito, pero no le llama el VAR porque hay contacto. Es de esos penaltis que dicen que no tienes que pitar. Esta es la incongruencia del protocolo VAR. Si los presidentes de los comités técnicos de árbitros te indican que no hay penaltitos, sin embargo, luego apuntan que si hay contacto se pita, es una contradicción".

👀 "Para mí NO ES PENALTI: es un penaltito"



👉 "Para pitar un penalti el grado es de 9-10; este es un 5"



Carrusel Deportivo opina

Además de Iturralde González, varios miembros de Carrusel Deportivo que estaban narrando el derbi catalán entre Barça y Espanyol también dieron su opinión sobre si el colegiado debió pitar penalti sobre Memphis o no.

Lluis Flaquer: No

Adrià Albets: No

ELena de Diego: No

Jordi Martí: No

Marcos López: Penaltito, sí

Laura Martínez: No

Luis Suárez: Sí

Bruno Alemany: No