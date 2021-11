Raúl de Tomás califica de "chiste" el penalti pitado sobre Memphis en el derbi catalán

Raúl de Tomás atendió a los micrófonos de Movistar+ tras finalizar el derbi catalán y quiso hablar sobre la jugada que determinó el partido: Cabrera barrió a Memphis al principio de la segunda mitad y el colegiado determinó penalti.

Para el delantero español, señalar la pena máxima es algo de 'chiste': "Desde el campo me parece de chiste el penalti. Puede ser que le barra, pero primero toca el balón. No veo ninguna intención de querer hacerle el penalti. No entiendo por qué se ha pitado. A principios de temporada nos dijeron que no se iban a pitar penaltis fáciles y ese lo era. Mientras el jugador está barriendo no se puede quitar", señaló.

Respecto al partido y a las ocasiones falladas por el Espanyol, el jugador se lamentó apuntando que no materializaron las ocasiones claras que tuvieron. Para él, lo justo hubiera sido el empate. "En el fútbol hay que hacer goles y nosotros hoy lo hemos intentado, sin embargo, no lo hemos conseguido".

Por último, defendió el buen partido perico, ya que para él, el equipo estuvo junto, aguantando bien las posesiones largas del equipo de Xavi y saliendo también a la contra. "Estoy orgulloso por el equipo porque ha hecho un gran esfuerzo. En líneas generales hemos estado bien. Hoy no la hemos metido y por eso no hemos ganado".