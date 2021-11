Nathaniel Rateliff y la gran mutación musical del siglo

En 2013, tras publicar varios discos, Nathaniel Rateliff estaba cansado y pensando en dejar la música y volver a trabajar de jardinero. Tras más de una década en Denver, donde había tenidos algunos éxitos, el chico pensaba que su música no estaba teniendo el impacto que anhelaba.

Tras varios discos de un folk intimista que encajaba con su larga barba y voz profunda, Rateliff estaba dispuesto a tirar la toalla. Pero antes decidió darse una última oportunidad con una banda de soul que acaba de montar, The Night Sweats. Aquello no puedo ser más acertado.

Con su nueva banda, Rateliff iba a dar un giro a su carrera. “Quería hacer una música que sonase a The Band y Sam and Dave juntos”, señala el cantante a Sofá Sonoro. El resultado fue una colección como S.O.B o I Never Get Old, canciones que vieron la luz en 2015 y que lo convirtieron en la gran sensación musical de aquel año.

Junto a su nuevo proyecto, Rateliff giró por medio mundo, tocó en grandes festivales, sonó en la radio, en series de televión. Triunfó a lo grande con su última bala. Desde entonces ha grabado dos álbumes más junto a The Night Sweats, el último -The Future- editado este mismo otoño, y ha vuelto a publicar un disco en solitario con mucho más impacto.

El viaje de Rateliff es apasionante, su historia está llena de detalles, de giros, pero sobre todo de grandes canciones, temas que escuchamos en este programa especial en el que el autor es el propio invitado.

