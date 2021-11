Hermanos Calatrava: Ahora hay más censura que cuando nosotros hacíamos humor

Nos sentamos a charlar con los periodistas Jordi Évole y Enric González. Empezamos hablando de la censura que denuncian guionistas y humoristas a los chistes y gags sobre la extrema derecha en Movistar. Todo esto es el preámbulo para hablar con nuestros invitados de este domingo. Son dos hermanos, extremeños, que se fueron muy jóvenes a Barcelona donde triunfaron como dúo cómico. Eran el guapo y el feo, o como dice uno de ellos el feo y el menos feo. Paco y Manolo, más conocidos como Los Hermanos Calatrava. Nos han contado anécdotas de sus actuaciones por toda España, y sus encontronazos con la censura "Una vez tuvimos que actuar ante una fila de 10 personas para ver si nos aprobaban una canción" recuerda Paco, "era una versión de "tintarella di luna" y no la aprobaron". Manolo recuerda también una fiesta en el Hotel don Pepe de Málaga que organizaba el príncipe de Hohenholle y ante la plana mayor del gobierno franquista, y en pleno escándalo "Matesa" de estafa de millones de pesetas, Paco dijo "volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar. Pero lo millones de Matesa, esos, nunca volverán". Y el gobernador los sacó del escenario. Antes, durante la dictadura, había censura pero "ahora hay todavía más, no puedes ni decir guapa a una mujer".

Portada disco Hermanos Calatrava / cadena SER

Enric González recuerda tener una foto con ellos, tenía unos diez años. Jordi Évole recuerda cuando el Barça fichó a Maradona, él quería la camiseta oficial pero como era demasiado cara optaron por "el merchandising más barato, el más popular y era un casete de Los Hermanos Calatrava que mi madre me compró en el mercadillo del barrio". Los Calatrava forman parte de los recuerdos y la cultura popular de varias generaciones de este país. Podrían haber ganado mucho dinero, pero no han tenido demasiada suerte. Hacen gala de su sentido del humor cuando hablan de cómo no ganaron nada con uno de los "pelotazos" que pegaron, una parodia cinematográfica de "ET" que se titulaba "El Ete y el Oto". El director perdía todo el dinero, no tenía dinero nunca. O con los casetes, que se vendían como churros en las gasolineras, no vieron un duro de todo eso.