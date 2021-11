"Es llamativa su benevolencia": el 'especial' trato de Ancelotti del que goza Bale pero no Hazard

El Real Madrid jugará frente al Granada en Los Cármenes un partido muy importante fuera de casa. Las victorias del Atlético de Madrid y FC Barcelona hacen que los de Ancelotti busquen los tres puntos con aún más ímpetu para no perder puestos en la clasificación de LaLiga.

Julio Pulido analizó en el último tramo de Carrusel Deportivo cómo se encuentra el Real Madrid y, sobre todo, cómo están algunos nombres propios del club que están contando con un menor protagonismo: Eden Hazard, Gareth Bale, Isco Alarcón, etc.

El analista de la Cadena SER, comenzó hablando sobre Bale, de quien dijo que sus lesiones ya cansan a todo el madridismo porque no le ven solución a los constantes problemas del jugador galés. "Es un futbolista que ya es historia de este equipo. Habrá que recordarle por lo bueno y tratar de olvidar lo malo".

El "mérito" de Ancelotti por defender a Bale

En su comparativa con Hazard, Pulido resaltó la actitud de Ancelotti, puesto que el técnico no para de defender a Bale, cosa que no hace con Hazard. "Lo de Ancelotti con Bale tiene mérito: defenderle cuando el futbolista no le da nada a cambio, es para que luego lo explique. Esa benevolencia no la tiene luego con Hazard. Es llamativo como defiende a Bale".

Del futbolista belga, Julio también dijo de él que es un jugador que coge todo tipo de lesiones, en esta ocasión, padece gastroenteritis: "El Real Madrid empezó la temporada con ellos dos de titulares y eso ha quedado ya olvidado. Lo más duro es que creo que no va a volver nunca más. No vamos a volver a hablar de que ellos puedan disputarle el sitio a Vinicius o Rodrygo. Es lo más duro de todo, que el aficionado del Madrid se haya acostumbrado a que recuperarlos es imposible".

Isco no entra en la cabeza de Ancelotti

Por último, hay otros nombres propios de la plantilla del Real Madrid como Asensio o Isco, quien están contando con pocos minutos. Calificó al primero como una incógnita, porque parece que entra, pero en otras ocasiones desaparece. De Isco, dijo que él sí que está completamente desaparecido.

"Ancelotti tampoco lo tiene en su cabeza. Entre unos y otros, son menos los jugadores con los que puede contar el técnico italiano", finalizó.