"Muchos pagarían por jugar aquí": los 2 minutos de Vinícius sobre su renovación que enamoran a los madridistas

Este lunes, Vinícius Junior, uno de los jugadores de moda de LaLiga, ha pasado por el programa 'El Larguero'. El delantero brasileño ha hablado claro sobre su futuro: se quiere quedar en el Real Madrid. Ahora mismo, todavía está ligado al club con el mismo contrato que firmó cuando tenía 16 años, pero no le preocupa. Quiere copiar la trayectoria de los Cristiano Ronaldo, Marcelo o Sergio Ramos: pasar muchos años de blanco y convertirse en un emblema del club.

"Hay muchos jugadores que pagarían por jugar aquí", ha asegurado el jugador tras la pregunta de Manu Carreño. "Todos los jugadores quieren cobrar bien, eso está claro (...) Ahora mismo no es importante cuánto gano". Aquí el extracto de la entrevista.

¿Cómo está tu renovación con el Real Madrid? Tú sigues teniendo claro que quieres acabar tu carrera en el Real Madrid.

Todos los jugadores quieren jugar aquí mucho tiempo. Yo tengo la suerte de llevar aquí ya tres años y quiero hacer una gran carrera como hizo Cristiano Ronaldo, como hizo Sergio Ramos o como está haciendo Marcelo. Yo quiero estar aquí tanto tiempo como ellos.

El otro día salió en prensa que eres uno de los jugadores que menos cobra, pero a la vez eres uno de los que más juega. ¿Eso te preocupa?

No, no me preocupa. El contrato que tengo ahora le firmé con 16 años. Tengo que seguir trabajando para jugar aquí por mucho tiempo. Eso es lo más importante. Muchos jugadores pagarían por estar en el Real Madrid. Es el mejor club del mundo.

¿Tú sabes cuánto tienes de ficha?

Todos los jugadores quieren cobrar bien, eso está claro, pero estoy muy centrado en lo que hago dentro del campo. Yo amo jugar al fútbol, quiero estar jugando siempre. No es importante cuánto gano. Bueno, claro que es importante, pero no me preocupa tanto.