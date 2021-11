El fin del bloque "indepe"

Hoy se desploma un mito. Para unos, era un sueño. Para otros, la pesadilla. El caso es que no existe el bloque independentista catalán. Los anticapitalistas de la CUP enmiendan la totalidad del presupuesto del Govern, del que era principal aliado parlamentario. Y para salvar los muebles de su primer presupuesto, el president Pere Aragonès tiene que recurrir a los "comunes": o sea, al partido de Ada Colau. O sea, a los amigos de Unidas Podemos y de Yolanda Díaz. Son federales, o confederales o soberanistas o cuentan con algunos secesionistas, que de todo hay. Pero no son parte de ningún bloque "indepe". Esta es la noticia, que aún sufrirá recuelos, vaivenes y vericuetos, sí. Pero el caso es que no hay bloque "indepe".

En realidad no lo había desde que se inició la legislatura catalana. Pero se mantenía bajo secreto. Sus protagonistas decían que representaban a una mayoría del 52% del electorado: pero contabilizaban partidos que ni siquiera llegaron a obtener un diputado. Eran el 48%. O sea, que ni bloque, ni mayoría. Esto es lo que se desnuda hoy. Un bloque necesita una estrategia común; un presupuesto; un programa; una estabilidad; un proyecto común. No hay nada de eso. ¿Y ahora? La política, la volatilidad, la escenografía, la negociación. Todo, menos las verdades absolutas, unilaterales.