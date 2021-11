Fabián Salvioli, sobre la memoria democrática: "Estos crímenes no pueden ser amnistiados"

La nueva Ley de Memoria Democrática es uno de los proyectos más simbólicos de esta legislatura y el PSOE y Unidas Podemos han logrado pactar el contenido fundamental. Ahora, el reto es conseguir la mayoría necesaria para su aprobación. El Relator Especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, asegura, en una entrevista en Hora 25, explica, en Hora 25, que a España todavía le queda mucho por hacer en esta materia. "Hay que apoyar fuertemente a las familias de las víctimas. No se pueden ver las cosas como hace 45 años, eso es quedarse en el pasado", resalta.

Para Salvioli, todo el trabajo de reparaciones debe girar sobre la verdad de las víctimas: "Cuando hablamos de crímenes de Estado o conflictos armados no vale con hacer un enjuiciamiento, se trata de hacer un abordaje sobre la justicia, la memoria, que no se vuelva a repetir".

El Relator Especial de la ONU explica que todo depende de "la voluntad" que tengan los países de estudiar su historia. "Cuando un país niega su pasado durante muchos años hay un problema: no se puede pasar página antes de leerla", sentencia. Como ejemplo, Salvioli menciona el caso alemán: "Hay que ver como se han resignificado los campos de concentración, el lugar del juicio de Nuremberg, el currículo educativa. Es un ejemplo en el proceso de memoria".

"Esto es justicia, no es venganza. Las víctimas piden justicia, que es justo lo contrario a la venganza. Creo en la madurez de la sociedad española. Quienes se oponen a esto y crean fantasmas es porque en realidad no quieren que se ponga la verdad sobre la mesa", aclara. Para Salvioli, lo "fundamental" es que la sociedad tenga valores de convivencia, de democracia y, sobre todo, que no olvide los derechos humanos.