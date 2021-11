Pablo Iglesias, Carmen Calvo y García Margallo, a favor de impulsar la vacuna obligatoria

Tras la decisión del Tribuna Superior de Justicia de Euskadi de denegar la petición del gobierno vasco de solicitar el pasaporte COVID para entrar en lugares cerrados, Carmen Calvo, Pablo Iglesias y García Margallo han explicado su punto de vista al respecto en el 'Ágora de Hora 25', con Aimar Bretos, y todos se han mostrado a favor de implantar la vacuna obligatoria.

Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno:

Yo lamento discrepar con las posiciones jurídicas que se están tomando en este país. El Tribunal Superior de Justicia de Euskadi no es la primera vez que pone una situación bastante dura para entender que hay que proteger la salud y la vida de los que se han vacunado, respetando a los que no lo hacen. El pasaporte COVID es una posición intermedia y es de equilibrio.

Yo creo que hay que establecer la vacuna obligatoria, pero la variable jurídica es importante y tenemos un Tribunal Constitucional que ha dicho que ni siquiera había que haber confinado a la población en algún aspecto. Por lo tanto, me temo que, tal como van pronunciándose, la posición de establecer la vacunación obligatoria chocaría con algún tribunal. Como mínimo habría que dar el visto bueno jurídico al pasaporte COVID.

García Margallo, exministro de exteriores:

Coincido con las afirmaciones de Carmen Calvo. No hay derecho a contagiar a los demás. La libertad de cada uno termina donde empieza la de los demás. En la edad media a nadie se le ocurriría que un señor con lepra no fuese privado de salir a la calle y contagiar. Y ahora pasa lo mismo. En este tema hay que ser muy serio. Haría absolutamente obligatoria la vacunación, y los que no la reciben no deberían poder salir de casa.

Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno:

Es un tema que se entiende bien con ejemplos. Nadie aceptaría que un cirujano apelando a la libertad individual no se lave las manos antes de operar. Ningún inspector de trabajo permitiría que un trabajador en una obra estuvieran sin casco o sin arnés. Esto es lo mismo. Y tiene que ver con la seguridad de terceros, además de la individual. Las vacunas han probado científicamente que son el único dispositivo que tienen los gobiernos para proteger a sus poblaciones contra el COVID. Estoy de acuerdo en que sería perfectamente razonable hacer la vacuna obligatoria, igual que lo es no ir a más de 120 km/h en autopistas o llevar un casco si eres obrero y vas a trabajar.