"Te quise mucho anoche": Bob Pop recupera las frases más bonitas que le han dicho y sus respectivas historias

Bob Pop ha vuelto una semana más al Hoy por Hoy con una de sus ya tradicionales listas. En esta ocasión, el escritor ha charlado junto a Pedro Blanco sobre las frases bonitas que te han dicho en alguna ocasión y que, varios años más tarde, sigues teniendo grabadas a fuego en el cerebro. Una lista en la que el colaborador del programa ha compartido algunas de las que más le han marcado a lo largo de su vida como, por ejemplo, "te quise mucho anoche".

La primera de estas frases la recibió a través de uno de los ya casi extintos SMS. El escritor reconoce que, tras una noche de pasión, un amante ocasional le mando un mensaje al teléfono móvil mediante el que le confesaba lo bien que se lo había pasado. Algo que todavía recuerda Bob Pop, quien reconoce que una declaración de este calibre le sobrecogió por completo: "Me pareció tan bonita esa descripción como de en el momento preciso el poder quererse en un rato me pareció una preciosidad y no se me va a olvidar nunca".

"Eres un escritor"

La segunda de esas frases que nunca olvida es "te amo": Me sigue pareciendo emocionante desde la primera vez que me lo dijeron hasta casi 20 años después de la primera vez que me lo dijo mi marido, me sigue emocionando". Bajo su punto de vista, esta frase nunca se desgasta. Y es que, a pesar de que alguna vez puedan decírtelo de rutina, el escritor reconoce que cuando se dice en el momento preciso nunca se desgasta.

Entre el resto de frases que nunca olvidará se encuentra "eres un escritor". Algo que le dijo una autora a través de un correo electrónico después de enviarle el primer borrador de su novela: "Solo ponía eso en el mail, pero me dio tanta seguridad en mí y tanta fuerza que no se me olvida nunca". Algo que comparte Edurne Portela, quien reconoce que es muy bonito cada vez que alguien reconoce en ti ese talento y esa maestría cuando tienes dudas.

Desde el placer de la primera clase hasta las tallas relajadas

Bob Pop también destaca otras frases como "la colaboración es remunerada". En una profesión en la que cada vez más medios ofrecen trabajo a cambio de visibilidad, el escritor reconoce que este tipo de frases le animan. También otras como "Le hacemos un upgrade a primera clase", una frase que le dijeron en una ocasión antes de embarcar en un vuelo transoceánico que le permitió disfrutar de una experiencia inolvidable.

Por último, Bob Pop destaca otras como "eres más guapo de lo que pareces", a pesar de que a día de hoy no sabe si es un piropo o una faltada. También "Lo siento pero de este modelo no tenemos talla relajada" y la pregunta "¿Te puedo besar?". Una pregunta que se ha popularizado durante la pandemia que, bajo su punto de vista, debería quedarse con nosotros para siempre.