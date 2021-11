A sus 83 años Ridley Scott parece encontrarse en mejor forma que nunca. Tras es el estreno de ‘El último duelo’, un drama medieval sobre la cultura de la violación y el consentimiento, el director de ‘Blade Runner’ (1982) se adentra en la historia de la familia Gucci, una de las dinastías más complejas del mundo de la moda.

‘La Casa Gucci’ refleja uno de los sucesos más mediáticos de los años 90, el asesinato de Maurizio Gucci, nieto del fundador de la marca de alta costura italiana, a manos de un sicario contratado por su exmujer, Patrizia Reggiani. La pareja protagonista, Adam Driver y Lady Gaga deslumbran en este culebrón que destapa muchos de los entresijos de la familia Gucci, un guión creado a partir del libro House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, de Sara Gay Forden.

Salma Hayek, Jared Leto, Al Pacino o Jeremy Irons completan el reparto de este filme: un recorrido por la vida de un hombre (y de una mujer) rodeado de éxito, lujo y, como en todas las familias de bien, traiciones y desencuentros.

Después de su debut en el cine en 2018 de la mano de Bradley Cooper (‘Ha nacido una estrella’), Lady Gaga regresa a la gran pantalla para acercarse “como una periodista” a la “viuda negra de Italia”. “[Patrizia Reggiani] era una persona real, pero también una persona que mentía en muchas entrevistas, así que quería ser capaz de decidir por mí misma”, comenta la actriz y cantante en la rueda de prensa virtual a la que ha asistido la Cadena SER.

Una de las anécdotas más curiosas que ha desvelado Gaga durante el encuentro con los periodistas tiene que ver con uno de los métodos que empleó para encarnar a esta mujer: “En términos de la fisicalidad de mi actuación tenía tres animales diferentes con los que trabajaba. Al principio de su vida era un gato, un gato doméstico, a la mitad de la película era un zorro, así que estudié cómo cazan los zorros. Al final estudié a las panteras. Para el tercer acto de la película, ella se convierte en un gato grande. De alguna forma, primero seducen y luego se abalanzan”, explica la cantante y actriz.

“Creo que Gucci para Patrizia era una forma de sobrevivir. Una oportunidad de importar de una forma en la que ella no había importado antes en toda su vida”, apunta Gaga. “De importar a su marido, en el sentido de que ella creía que podía ser valiosa, aconsejarlo en sus esfuerzos a la hora de heredar la mitad de la compañía”.

La película, rodada de una forma casi teatral y estructurada en tres actos, le ha permitido a uno de sus protagonistas, Adam Driver, centrarse en la interpretación y olvidarse de la colocación de las cámaras. En cuanto a su personaje, Maurizio Gucci, el camaleónico actor ha hablado del viaje que tuvo que realizar para interpretar a alguien que parte “de lo más honesto” y luego se convierte en “quien se supone que debe ser”. Además, Driver sostiene que Maurizio es “seducido por una criatura asombrosa de la que se enamora, que lo aparta del camino y no vuelve a ser realmente él mismo”.

El actor, que también estaba presente en el elenco de ‘El último duelo’, menciona la relevancia que tiene el guión en su proceso creativo: “Para mí es muy importante darle forma a lo largo de varias semanas antes de empezar a rodar para tener muy claro lo que nos estamos diciendo los unos a los otros”, apunta. “Aunque cuando trabajas con grandes actores tienes que sentirte cómodo porque te has documentado y no hay nada más que puedas hacer”.

Salma Hayek es la encargada de dar vida a Pina Auriemma, la pitonisa que finalmente creará un vínculo amistoso con Patrizia. “Fue muy divertido actuar con Lady Gaga. Siempre te sorprende y te reta. Adoro su imaginación y lo valiente que es, las decisiones que toma en cada línea”, sostiene Hayek. La actriz mexicana, que ha estrenado este mismo mes la nueva entrega de Marvel, ‘Eternals’, conoce a la mujer del director, Giannina Faccio, desde hace 20 años y asegura que la ha “visto luchar” para encontrar al mejor guionista que escribiese este relato. “Ella quería contar la historia de una mujer a la que quizá todo el mundo ve como una cazafortunas pero que realmente está enamorada de ese hombre”, mantiene. “Es una historia que habla de amor y de hasta dónde se puede llegar por amor”.

Por su parte, Jared Leto, que interpreta a Paolo Gucci, primo de Maurizio y diseñador de la casa, ha dedicado unas palabras de admiración hacia Ridley Scott, asegurando que para él ‘La Casa Gucci’ ha supuesto trabajar con uno de sus héroes: “Todos tenemos esas películas con las que conectamos cuando éramos jóvenes. ‘Blade Runner’ fue una película que me cambió la vida. Capturó mi imaginación y me ayudó a enamorarme del cine”, declara el actor.

Tras el estreno de ‘El último duelo’ y la inminente llegada a las salas de ‘La casa Gucci’, Scott comenzará el rodaje de su nueva película, ‘Kitbag’, a comienzos de 2022. Hasta la llegada de su próximo filme solo queda adentrarse en el tormentoso universo de esta familia.