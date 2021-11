Mercedes Gallizo: "Siempre se pone la mirada cuando el sistema falla, no cuando el sistema acierta"

Si repasáramos los guiones de nuestros informativos, un porcentaje altísimo de las noticias que damos tienen que ver con personas que han cometido un crimen, con investigaciones que pueden llevar a un corrupto a prisión o con la reincidencia de un asesino. Mercedes Gallizo es una de las personas que mejor conoce cómo funcionan las cárceles en España, porque las dirigió entre 2004 y 2011.

La vida dentro de prisión

"A las ocho y media se cierra la puerta de hierro de la celda y el interno se queda solo o con otra persona a la que no conoce, con la que no quiere estar o con la que quizás no se lleva bien. Tiene que estar con él hasta las ocho de la mañana del día siguiente. Sin teléfono móvil, sin internet".

"La cárcel puede hacer mucho daño a las personas que pasan por ella. Es una experiencia vital terrible para la que no todo el mundo está preparado, porque la soledad y la disciplina hacen un importante daño psicológico. Al mismo tiempo, la estancia en prisión puede ser una oportunidad para algunas personas para rehacer su vida"

"Un sistema penitenciario, de por sí, tiene un coste muy alto. Tenemos unas plantillas que no hemos sido capaces de redimensionar y en las que el peso de los psicólogos, de los terapeutas y de las personas que tienen una formación específica es muy pequeña respecto al personal de vigilancia. No siempre formamos a los funcionarios para saber cómo reaccionar ante un brote psicótico, por ejemplo, que es muy difícil de gestionar"

"La cárcel está llena de pobres, de personas que han vivido situaciones de pobreza severa. No es igual el que tiene un ejército de abogados a su disposición y eso lo vemos todos los días. Siempre hay un abogado que encuentra un error de procedimiento, para que se anule el proceso y su defendido no vaya a la cárcel."

¿Se puede evitar que un preso reincida?

"¿Cómo es posible que una persona que pasa 20 años en manos de un sistema que ordena toda su vida no cambie? Hay que reflexionar sobre qué se podría hacer mejor. La mayor parte de las personas no reinciden y ese es el gran éxito. El grado abierto permite comprobar si esa persona se va adaptando a la realidad y si tiene un comportamiento normalizado, pero para comprobarlo tendríamos que tener un ángel de la guarda detrás de cada uno y eso es imposible."

"Para que las personas se reinserten hace falta que se conjuguen muchos factores: que la prisión les dé oportunidades para rehacer sus vidas, que tengan un entorno familiar que les apoye y que tengan un trabajo y estabilidad."

El endurecimiento de las penas

"Cuando estaba en Instituciones Penitenciarias no dormía pensando en que podríamos hacer algo más para evitar que sucedan los delitos. Endurecer la ley sirve para castigar con más contundencia, si crees que la que hay no es suficiente, pero no es disuasorio y decir lo contrario es engañar a la gente. Si vas a matar, no te paras a pensar en la condena. Eso no va a así."