El delegado del Gobierno en Andalucía defiende el uso de la tanqueta solo para situaciones "de máxima tensión"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, se ha referido en la SER al uso, durante la huelga del metal en Cádiz, de una tanqueta blindada de la UIP, la Unidad de Intervención Policial, para hacer frente a los piquetes. Fernández Peñalver ha defendido que la actuación de las fuerzas de seguridad en estos 8 días de huelga ha sido "proporcionado", y como ejemplo, ha asegurado que "no hay que lamentar heridos, y solo dos detenidos entre los manifestantes": "La actuación está siendo equilibrada", ha asegurado, y ha insistido en la "buena relación" entre Policía, Guardia Civil y manifestantes.

El delegado del Gobierno en Andalucía no ha respondido a la pregunta de quién dio la orden de utilizar la tanqueta en las calles de Cádiz, y ha defendido que "es un medio con el que se cuenta", que "no está dotado con medios de ataque". Ha preferido no llamarlo tanqueta, y se ha referido a él como un "vehículo" que "no es militar": "Solo es blindado, con ruedas de mayor resistencias y una pala para cuando hay piquetes".

"No cuenta con elementos de ataque"

Pedro Fernández Peñalver ha asegurado en la SER que solo se usará "si hay una situación difícil", "cuando pueda haber un ataque", "para preservar la seguridad de la Policía o de terceras personas". "Es un vehículo de mayor resistencia por ser blindado pero no cuenta con elementos de ataque", ha reiterado.

Fernández Peñalver ha asegurado que el blindado "no se usará más que en momentos puntuales de una situación de máxima tensión", y se ha referido a la octava jornada de huelga que se vive este martes: "Confiamos en que hoy no se tenga que usar".

Llamamiento a la "calma"

A las diez de la mañana está prevista una concentración de estudiantes en las Puertas de Tierra, que se sumarán a la manifestación que UGT y CCOO han convocado desde la plaza de Asdrúbal hasta la sede de la patronal recorriendo la principal avenida de Cádiz. Sobre esta última, ha hecho un llamamiento a la "calma" y ha mostrado su deseo de que sea una manifestación "pacífica", en el que sea "compatible" el derecho "a manifestarse y la seguridad de las personas y espacios públicos".

🎥 VÍDEO | @PabloIglesias, sobre las protestas del metal en Cádiz: "Las movilizaciones son buenas, pero lo de la tanqueta me molesta, cuando estaba en el gobierno no podía decirlo pero ahora sí. En buena parte de las intervenciones de las UIP hay sesgo ideológico" pic.twitter.com/OTwpz3IF2Z — Hora 25 (@hora25) November 22, 2021

Pablo Iglesias denuncia el "sesgo ideológico" en la UIP

Al uso de la tanqueta se refirió también en la SER Pablo Iglesias. En el Ágora de Hora 25, Iglesias aseguró: "Lo de la tanqueta me molesta". El exvicepresidente denunció en el programa de Aimar Bretos que "en las intervenciones de la UIP hay sesgo ideológico. Esto solo lo vemos cuando se manifiestan los trabajadores, defensores de la educación y la sanidad pública... cuando hemos visto a la ultraderecha manifestarse esto no ocurre".

El secretario general de FICA UGT Cádiz, Antonio Montoro, también ha criticado con dureza la actuación policial y el despliegue de una tanqueta en la barriada de Río San Pedro. "Estamos siendo coaccionados por la Policía en los centros de trabajo, no dejando llegar a los piquetes", ha censurado Montoro, que se ha preguntado si "la patronal espera que haya una desgracia para buscar una solución".

La huelga indefinida en el sector del metal de la provincia de Cádiz alcanza este martes 23 de noviembre su octava jornada consecutiva tras acabar sin acuerdo la tercera reunión convocada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía con la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) y representantes sindicales.