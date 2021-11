"Es que insultar a Franco...": Iturralde explica por qué se conoce a los árbitros por sus dos apellidos

Va a sustituir Medina Cantalejo a Velasco Carballo. ¿Cómo eran los dos de árbitros?

De concepto arbitral totalmente diferente. Más reglamentista Velasco Carballo y más entre comillas de espíritu de reglamento Medina Cantalejo. Por ejemplo, el famoso gol de Mbappé que parece que ha desatado la tormenta. Medina Cantalejo estaría más por la línea de decir que eso gol hay que anularlo y Velasco más reglamentista, más de no discutir la regla.

¿Qué tres cosas no te llevarías a una isla desierta?

Una televisión. No me llevaría nada con temas que te meten historias en la cabeza. No me llevaría sin duda alguna cualquier persona que me pueda molestar, gente tóxica. Con esas dos cosas ya sería el más feliz del mundo. ¿Tala? Tala no es tóxico, Tala es el mal necesario que necesito (risas).

Si un jugador saca la pelota a un atacante y luego hay contacto y lo derriba, ¿Es falta? Unos la pitan y otros no. Y si es en el área, ¿es penaltito?

Tocar primero el balón no exime de que sea falta. A Kiko le reventaron los tobillos. Cada vez que recibía de espaldas el jugador se tiraba por detrás. Tocaba primero el balón, pero con la pierna de atrás le reventaba el tobillo. Dicen... toca balón. No. El reglamento quitó intencionalidades. Lo que penaliza es la manera de entrar. Si la entrada es temeraria, aunque toque el balón, es falta. Que toque primero el balón es como la chica de la curva. Para que la gente lo entienda.

¿Es roja lo de Monchu a Vinícius? ¿Y no es roja lo de Cantero a Milla hace dos semanas?

Con la de Cantero a Milla me pillas. No sé que acción es. Explico la de Monchu. La de Monchu es roja. Si en esa misma jugada vas de frente, quieres jugar el balón, llegas tarde y le derribas... igual puede ser falta y amonestación. Pero esta es roja directa. ¿Por qué? Es una conducta violenta. No quiere jugar el balón, lo único que quiere es derribar al contrario. El balón no está en juego y la intensidad no importa. Es roja de manual.

¿No se deberían vigilar más los saques de banda?

Correcto. Los saques de banda a veces ves unas cosas... y dices... bah, es lo mismo. Lo mismo que la retención del portero. Eso no se vigila y no se pita. De 17 años arbitrando en Primera División igual he pitado dos. Es una cosa que está ahí y parece que está olvidada.

¿Iturralde, qué te parece mi propuesta? Suspensión del VAR manteniendo la cámara de portería, añadiría un árbitro de área y también quitaría las repeticiones en televisión de las jugadas polémicas. Solo repetiría los goles y no las polémica, para así arbitrar sobre situación real.

Lo que pide es lógico y racional, pero lo que pasa es que me quiere mandar al paro (risas). No ver las repeticiones... bueno, está bien, juzgas en directo. En las áreas meter dos criterios es demasiado. Pero aquí voy a darle la razón a Flaquer. Creo que el VAR habría que dejarlo para el tema objetivo. A mí me gusta el VAR. Yo defiendo mis ideas y, cuando te equivocas, no pasa nada. Lo que no puedes hacer en esta vida es convicción en una idea. Creo que hay que escuchar e ir mejorando. Dejaría el VAR solo para lo objetivo. Un gol, un fuera de juego... Pero todo lo que sea de interpretación se lo dejaría al árbitro.

¿Alguna vez en tu vida de árbitro han intentado sobornarte? No quiero saber si lo has aceptado. Solo si lo han intentado.

Yo me meto en todos los charcos. Gracias al que sea, no he tenido que pasar por esa situación. Si alguien ha pasado por ahí, debe ser desagradable y muy duro. No conozco a nadie de Primera División que lo haya pasado. En eso si hay que agradecer a Victoriano. Nos puso en una burbuja. Gracias a Dios en España eso no ha pasado.

¿Por qué a los árbitros se les conoce por los dos apellidos?

Se dice que viene de la época franquista. Había un árbitro murciano, Franco Martínez, y claro. Al árbitro siempre lo insultan. Si no pone Martínez... insultas a Franco. Y en el franquismo lo de insultar a Franco... Aunque era insultar al árbitro. Es lo que tengo entendido.

Nos dicen que también es por los titulares de los periódicos: 'Franco estuvo mal', 'Franco nos roba un penalti'... Y ahora vamos con la de Sique Rodríguez. Ahora que terminamos el año estaba repasando mis discos. El Azogue de Marea, Mayéutica de Robe o Cada vez cadáver de Fito y Fitipaldis.

De Fito compras uno y has comprado toda la discografía. Yo te digo lo que pienso. Es un artista genial. Pero te digo mi opinión. Me quedo con Azogue de Marea, con su caldero de meter pitufos.