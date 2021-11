El autorretrato de Nathalie Poza

Nathalie Poza se llevó su primer Goya como actriz protagonista con la película 'No sé decir adiós', de Lino Escalera. Un premio que, según nos ha contado, fue muy especial para ella porque el argumento de la cinta tenía mucha relación con la muerte de su padre: "Mi padre sufrió un cáncer fulminante cuando tenía 84 años y recuerdo que me decía: 'Me viene mal morirme'. Era un hombre muy vital, que le gustaba la vida, y eso es lo más bonito que me ha dejado".

En la entrevista también ha habido espacio para hablar de música. Nathalie Poza se reconoce admiradora de Lou Reed, eso no era ningún secreto, pero sí era algo más desconocido el vínculo que tiene con la canción 'Candy says'. "Es mi autorretrato", nos ha dicho, y ha cantado y traducido la letra en directo, para después continuar explicando: "Hay un momento en el que me desconecté de mi cuerpo y sufrí anorexia".

Ahora está inmersa en la gira de la exitosa obra 'Prostitución', que terminará en Barcelona el próximo mes de enero, protagoniza la segunda temporada de la serie 'La Unidad' y forma parte del elenco de 'Historias para no dormir', disponible en Amazon Prime.