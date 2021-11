El equipo español de la Davis, en 'El Larguero': "Carreño y Alcaraz está más claro que serán los individuales"

El equipo español que jugará la Copa Davis de tenis ha estado en los micrófonos de 'El Larguero' para analizar junto a Manu Carreño y Álvaro Benito cómo se presenta este torneo. El conjunto liderado por Sergi Bruguera ha sufrido la baja de Roberto Bautista. El tenista va a ser sustituido por Albert Ramos.

Sergi Bruguera, en 'El Larguero' / Álvaro Díaz

El seleccionador indicó que Bautista tiene una pequeña rotura en el abdominal. Entrenó bien, pero el lunes se notó un poco cargado en los últimos saques, por lo que él, que se conoce un poco y ha tenido lesiones, se ha hecho una resonancia. De la prueba ha salido que tiene una rotura. "Ahora, Alcaraz y Carreño son los que están más encaminados a ser los que jueguen los individuales", indica Bruguera.

Rusia y Ecuador, los primeros rivales

El cuadro español está encasillado en el grupo con Rusia y Ecuador. Pablo Carreño dijo del sorteo que ha sido bastante malo para ellos. "Ecuador, a priori, es el rival más sencillo y tenemos que hacer el trabajo. No va a ser fácil porque si están aquí es por algo. Con la baja de Rober, perdemos a un tenista muy importante, pero creo que tenemos un equipo muy completo aun así".

El propio tenista también dijo que los rivales a batir son Rusia e Italia. Además, añadió que Canadá también era muy peligrosa y tiene varias bajas que la hacen menos peligrosa y Estados Unidos también tiene mucho potencial. Serbia también estará ahí con Djokovic.

Pablo Carreño, en 'El Larguero' / Álvaro Díaz

Carlos Alcaraz y Feliciano López señalaron que la pista se encuentra en muy buen estado y es que en esta edición, el torneo se juega en el Madrid Arena, y no en la Caja Mágica. Este último también quiso pronunciarse sobre su futuro como tenista: "No me planteo cuantas Copas Davis me quedan, prefiero disfrutar del momento. 2022 lo competiré entero hasta que me echen".

Al hilo de esta afirmación, el seleccionador afirmó que es todo un privilegio estar con dos tenistas con tanta diferencia de edad: "La verdad es que ahora todo el mundo alarga más la carrera. Que un jugador de 40 años (Feli) esté entre los mejores de España y que otro de 18 (Alcaraz) también, son dos cosas especiales porque no se suelen dar", señala Bruguera.

Carlos Alcaraz, en 'El Larguero' / Álvaro Díaz

Respecto al formato del torneo, Pablo Carreño indicó que este tiene cosas en las que ha mejorado y otras en las que ha perdido. "Al final es muy complicado tener todo bueno. Actualmente, quizá lo que peor está es la fecha. La fecha ideal quizá es después del US Open. O igual quitar la gira asiática y meter la Copa Davis".

Sergi Bruguera finalizó la entrevista hablando sobre lo importante que es jugar en Madrid, con el público a favor: "Las expectativas son las de siempre. Cada vez que hemos jugado aquí el público en Madrid responde. Ellos suman mucho y es importantísimo tenerlos".