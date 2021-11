Manu Carreño: "Guardiola cuando llegó tenía a un tal Henry, Eto'o y Messi. Xavi este martes tenía a Memphis"

A Xavi no le podemos pedir milagros y lo hemos dicho desde que llegó. La primera parte ha sido bastante aceptable, una buena puesta en escena con presión, intensidad con balón y sin balón... la segunda parte se ha caído el equipo, quizás no tanto contra el Espanyol pero vuelve a dejar luces y sombras el partido de Xavi. Pero es que al final, en mi opinión, el fútbol es de los jugadores y sería tan injusto que compararamos a Xavi Hernández con Pep Guardiola.

Ya veremos lo que hace Xavi en su carrera. Pero es que Guardiola cuando llegó tenía a un tal Henry, a un tal Eto'o, a un tal David Villa y Leo Messi. Estaban allí cuando llegó, además de Xavi, Iniesta... En cambio, Xavi tenía este martes a Memphis Depay. Le falta gol al equipo pero, ¿cómo no le va a faltar gol al equipo? No hay delanteros que tengan gol. Ha tenido tres Memphis Depay que no sabe si controlar, tirar o regatearse a sí mismo. Luuk De Jong... es que debe mirar Xavi al banquillo y decir "salgo yo antes". Luego hay una colección de chavales que apuntan muy alto y con muy buenas maneras pero es que ninguno de ellos es un goleador. Al equipo le falta gol.

Con permiso de Guardiola, Klopp y todos los entrenadores que queráis, el fútbol acaba siendo de los futbolsitas. No voy a usar la frase de Koeman de "es lo que hay" pero al equipo de Xavi le falta gol porque se ha hecho una mala confección de la plantilla y porque esta plantilla tiene de todo, seguramente mucho talento, menos gol. Ahora, que Xavi lo va a hacer mejor que Koeman creo que no tenemos ninguna duda y lo hemos visto en los dos ratitos que hemos visto de Barça contra el Espanyol y el Benfica.