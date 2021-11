La vuelta de los confinamientos hunde a las bolsas

El de caso Austria -cuyo canciller, Alexandre Schallenberg, ha anunciado hoy la vuelta al confinamiento ante el imparable incremento de casos de coronavirus en el país- es el más claro pero las restricciones o las limitaciones a la actividad están volviendo a parte de Europa central, y los mercados se hacen hoy eco de esos temores.

El IBEX 35 -con permiso de la bolsa de Viena, que ha caído un 3,1%- vuelve a situarse a la cabeza de las pérdidas. El parqué madrileño se deja un 1,7%, un 3,6% en el acumulado de la semana -que, por cierto, ha sido la peor desde octubre del año pasado- y se queda en los 8753 puntos. En el continente, también sus pares han registrado caídas pero muy inferiores, solo Milán ha retrocedido también más de un 1% -exactamente un 1,2%-. Entre los demás, el EuroStoxx se deja un 0,6%, mientras que París, Londres y Frankfurt retroceden un 0,4%.

De nuevo, como en las olas anteriores, los valores turísticos han vuelto a ser los más perjudicados, aunque también los bancarios han recibido un fuerte castigo. Amadeus se queda como farolillo rojo con una caída de un 4,7%, Aena e IAG caen entorno a un 3,5% y solo Meliá resiste un poco mejor, se deja un 1,4%. Entre los valores bancairos, la mayor caída es la del Banco Sabadell, que se deja un 4%, Caixabank pierde un 3,8%, Bankinter un 3%, el Banco Santander un 2,5% y BBVA, un 0,6%.

"No entiendo muy bien por qué el mercado español ha sido el que más peso ha tenido. Es una tónica general que llevamos viendo ya mucho tiempo: este año las bolsas están subiendo en España en torno al 10%, en Europa en torno al 25%. Tenemos que hacer una reflexión sobre qué está pasando en España, en la bolsa española, en la economía española, que no olvidemos que, a final de cuentas, la bolsa refleja lo que pasa en la economía y no quedarnos simplemente que es por la composición del índice" explica en Hora 25 de los Negocios Enrique Zamácola, analista de mercados en Link Securities. "Desde luego, ahora mismo hay dos fuerzas que tenemos los inversores más en la cabeza, por un lado es la inflación y por otro lado, la vuelta a confinamientos, restricciones y demás: todo eso preocupa mucho. Por el lado positivo, creo que vamos a tener una buena temporada de Navidades, y las compañías están presentado unos resultados bastante sólidos" apunta Zamácola.

El sector del automóvil reclama más medidas de apoyo

El pleno del Congreso debatirá la próxima semana el dictamen aprobado por la Comisión de Presupuestos que incorporará 130 enmiendas, de las más de 5.200 presentadas. Entre todas las enmiendas que se han rechazado hay un buen puñado que pretendían apoyar al sector de la automoción mediante una serie de medidas fiscales para facilitar la renovación del parque o para dejar sin efecto el cambio en el sistema de medición de las emisiones de CO2 que en la práctica incrementa el coste del impuesto de matriculación.

El Gobierno ha vetado estas enmiendas ante el enfado de la industria del automóvil que se queja de que se les está dejando de lado en un momento de grandes dificultades: tanto por la caída de ventas de coches nuevos como por los problemas de fabricación que están convirtiendo este 2021 en el segundo año negro consecutivo para el sector.

"Medidas hay, porque se han aprobado algunas, como los Moves, pero tal y como vemos nosotros desde Anfac, todo este problema tanto coyuntural como de evolución a la descarbonización, no son solo medidas de apoyo a la demanda, que son necesarias, pero hacen falta también todo un conjunto de medidas adicionales: la fiscalidad tiene que apoyar, tiene que apoyar la política de infraestructuras y también la política y la normativa laboral. En este caso concreto habíamos planteado medidas fiscales que iban a ayudar a descarbonizar tanto por la renovación del parque como por que hicieran más atractivos los vehículos electrificados y el veto nos ha sorprendido porque no se puede actuar sobre un problema tan complejo solo con un tipo de herramientas" apunta en Hora 25 de los Negocios José López Tafall, director general de Anfac.