La opinión de Carles Francino

A veces los aniversarios sirven para algo más que simplemente para hacer memoria. Hoy se cumplen treinta años de la muerte de Freddy Mercury. Poco hay que añadir a estas alturas sobre su legado musical, pero sí hay algo en su biografía que me gustaría recordar: Freddy Mercury murió de sida. Fue una de las víctimas ilustres, como lo fueron también Rock Hudson, Anthony Perkins, Rudolf Nureyev, Jaime Gil de Biedma… víctimas ilustres de una pandemia, de una enfermedad que comenzó a extenderse hace cuarenta años, que ha matado a más de 40 millones de personas, 60.000 de ellas en España, y contra la cual todavía no hay vacuna. Sí tratamientos, y muy eficaces, pero no vacuna.

El próximo domingo el país semanal publica un reportaje muy interesante de Jesús Rodríguez con personas que llevan tiempo conviviendo con el sida, que hablan del estigma que han tenido que soportar y que siguen soportando…reportaje que incluye además una conclusión médica muy relevante: toda la investigación sobre el sida, incluidas las unidades de infecciosos, han resultado decisivas en la lucha contra la actual pandemia, contra la COVID-19.

Y yo estaba pensando si no deja de ser llamativo que para una enfermedad, para una pandemia contra la que sí tenemos vacuna, andemos con reticencias y chorradas para que se la ponga todo 'quisqui'. Reticencias, chorradas y protestas…curiosamente…en países del primer mundo y…supuestamente…de alto nivel cultural: Alemania, Austria, Italia serían solo algunos ejemplos flagrantes de esta contradicción.

Y aquí en España, donde una exitosa y masiva campaña de vacunación, nos está permitiendo surfear con bastante tranquilidad -al menos de momento- la sexta ola del virus, pues aquí resulta que ahora nos enredamos en si el pasaporte COVID es o no necesario. Y si es legal o no, porque los jueces emiten sentencias contradictorias en este sentido. Resumiendo, que parece que entre todos se hayan puesto de acuerdo para darle la razón a Freddy Mercury: el espectáculo debe continuar.