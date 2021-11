José Antonio López, microbiólogo: "El pasaporte COVID nos permitiría tener unas Navidades más tranquilas"

"Preferiría ir a un restaurante donde me pidieran el certificado COVID", señala José Antonio López Guerrero, investigador, director de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y profesor de Microbiología.

En España aún quedan tres millones de personas sin vacunar entre 20 y 40 años. "El certificado COVID evita la dispersión del virus -un 80 por ciento de los que se infectan son no vacunados- pero por otra parte, puede ser una medida de persuasión para los que son reticentes a la vacuna", afirma López Guerrero.

Tercera dosis

Aunque nos hemos relajado mucho no hemos de olvidar que todavía estamos sufriendo los efectos de la pandemia. "Ahora surgen dudas relacionadas con el proceso de la vacunación. En España lo hemos hecho bastante bien, con un nivel de vacunados que llega al 80%. Para conseguir una inmunidad total, ¿cuál sería la medida más eficaz? ¿Una tercera dosis? ¿Vacunar a menores de 12 años? ¿ Vacunar en los países donde los niveles de vacunación son bajos?", reflexiona José Miguel Mulet, catedrático de biotecnología de la Universitat Politècnica de València y autor de libros como Ecologismo real o Medicina sin engaños. "Los expertos opinan que la medida más efectiva a nivel global sería aumentar el ritmo de vacunaciones en aquellos países donde no se ha vacunado. No obstante, dado que la vacuna de Janssen ha demostrado tener una eficacia menor que las otras vacunas, sí que sería aconsejable una dosis adicional a los que se vacunaron con esta vacuna", matiza.

En estos momentos Europa vuelve a tener un repunte de casos por coronavirus que coincide con los bajos porcentajes de vacunación de algunos países y una ola de negacionismo. "Ahora la prioridad debería ser vacunar a los países en desarrollo, más que pensar en administrar una tercera dosis o en la vacunación infantil", comenta el microbiólogo.