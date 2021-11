Simeone: "No hicimos un partido para perder, pero tampoco lo hicimos para ganar"

El Atlético de Madrid tiene tremendamente complicada la clasificación tras su derrota contra el AC Milan en el Wanda Metropolitano. Tras este partido, Simeone y sus jugadores quedan muy tocados, aunque aún hay esperanza de cara a una última jornada en la que se jugarán todo ante un Porto que también necesita ganar para pasar.

Simeone, señalado por los cambios

Uno de los mayores focos de crítica ha recaído sobre el 'Cholo' Simeone, que centró sus esfuerzos en sacar un empate contra el equipo italiano. Sus cambios fueron uno de los puntos más criticados de la estrategia del argentino, tachados de defensivos. "El partido al final no fue equilibrado y fue donde encontraron el gol, pero los cambios dieron frescura en ataque", se defendía el técnico colchonero.

📡🎥 #ATMFLASH



Conectamos con la sala de prensa del Wanda Metropolitano.

Aun así, el entrenador ya asume que no puede solucionar nada del encuentro ante el Milan, por lo que ya mira al siguiente partido contra el Porto aunque sea inevitable repasar como se ha llegado a esta situación crítica. "La Champions es compleja, nos enfrentamos a buenos rivales. El partido del Liverpool no merecimos perder y hoy no hicimos un partido para perder, aunque tampoco lo hicimos para ganar. Lo único que importa es ganar nuestro partido en Portugal", analizaba el argentino.

Los jugadores, concienciados con la final de Porto

Oblak: "En Oporto tenemos que jugar mucho mejor de lo que hemos jugado, tenemos que dar nuestra mejor versión si queremos estar en octavos".

Griezmann, Oblak y Giménez son tres de los pesos pesados del vestuario del Atleti y no dudaron en dar la cara al acabar el partido. La declaración más llamativa fue la del defensor uruguayo, entonando el 'mea culpa'. "Asumo los errores y la culpa, era el central que estaba en la zona y el responsable soy yo. Duele muchísimo porque habíamos hecho un partido bueno en defensa, por este detalle nos tenemos que jugar los octavos en Portugal", explicaba Giménez.

@JoseMaGimenez13: "Hay que asumir los errores y la culpa. Yo era el central que estaba en esa zona y el responsable soy yo"

Oblak, tras el partido, explicó que es lo que le ha pasado el equipo, achacando el mal partido a la actuación colectiva: "No era un partido fácil y el Milan no nos ha dejado jugar como queríamos. No hicimos suficiente y no tuvimos ocasiones". Pese a ello, tiene claro que ya no pueden cambiar nada, por lo que los esfuerzos ya los centran en el futuro. "Tenemos que hacerlo mejor que hoy, seguimos teniendo opciones", explicaba el guardameta.

En esa misma línea iba Griezmann, que pese a sus intentos, no está pasando por un buen momento colectivo en su vuelta al Metropolitano tras un infructuoso paso por el FC Barcelona. El francés, consciente de que la plantilla tiene "mucho talento y trabajo", abre la puerta a la esperanza mientras destacaba la dificultad de la Champions League. " La Champions es complicada y no tuvimos suerte en los partidos de casa. Hoy, el Milan fue superior. A nosotros nos queda un partido y ya está, tenemos que ganar", sentenciaba el delantero.