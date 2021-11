Xavier Vidal-Folch

El "pasaporte COVID" es solo un certificado de que te has vacunado. Lo importante es que te has protegido: a ti mismo y a los demás. Y luego, que puedes mostrarlo y certificarlo. Quienes predican contra la vacuna deben demostrar que sin pincharse tienen menos posibilidades de morir. Y de contagiar y matar a los demás. Es imposible que lo demuestren. Porque ocurre lo contrario: vacunarse es asegurarse más libertad para uno mismo y para los vecinos. Quienes atacan al pasaporte COVID, porque presuntamente limita la libertad personal, deben saber que sucede todo lo contrario. La asegura. Porque ahora que llega una nueva ola de la pandemia el dilema es este: o se imponen restricciones a todo el mundo; o se imponen solo a quienes no se hayan vacunado y por tanto no puedan exhibir su pasaporte. Por eso es de celebrar que hoy mismo Bruselas haya fijado la caducidad del pasaporte a los nueve meses: así incorpora la protección que otorga la tercera vacuna en los casos necesarios. Y es de celebrar también que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya avalado la propuesta de la Generalitat de exigir el pasaporte para ir a bares, restaurantes, gimnasios y residencias. La Justicia a veces también acierta.