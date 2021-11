Juanma Moreno: "Si nos tumban todo en el parlamento, no me quedará otra alternativa que convocar elecciones"

Aimar Bretos entrevista a Juan Manuel Moreno Bonilla en un día clave para el futuro del gobierno andaluz. Con el rechazo del parlamento autonómico a los presupuestos de Moreno, la sombra del adelanto electoral tiene cada vez más peso. Vox, el partido sobre el que se sostenía el apoyo parlamentario al gobierno en coalición del PP y Ciudadanos, ha echado por tierra las cuentas públicas y reclama un adelanto electoral. Todo con el telón de fondo de las protestas en Cádiz y el acuerdo al que han llegado la patronal y los sindicatos para detener la huelga.

El fracaso de los presupuestos y la convocatoria de elecciones

No es un fracaso no tener presupuestos. Cuando uno hace todo lo que está a su alcance y toda su voluntad para sacarlos, creo que el fracaso está en las fuerzas de la oposición. Han tenido una gran oportunidad de demostrar que son partidos útiles para los ciudadanos.

Andalucía no va a ir a las urnas pronto. Mi intención es agotar la legislatura. Nos ha costado mejorar la imagen de Andalucía. Creo que tenemos que intentar mantener una imagen de solidez, de estabilidad, de confiranza. Andalucía crece por encima de la media de España, no es el tiempo de las pancartas y megáfonos.

No es bueno que no se aprueben los presupuestos. Son muy expansivos, muy asépticos, sin ideología, le hemos dado la percha para que se sumara el PSOE, pero lo han rechazado. Aún siendo prorrogados tenemos capacidad de seguir gestionando los intereses públicos. Tengo una legislatura muy rara, muy complicada y tengo que intentar al menos llevarla hasta el final.

En política no se puede descartar nada porque se ha vuelto muy imprevisible, va a depender del comportamiento de la izquierda y la derecha, si van a intentar achicarnos los espacios. Si nos lo tumban todo, si nos cierran todas las puertas en términos parlamentarios no me quedará otra alternativa que convocar, pero va a depender de la izquierda y de la derecha.

Yo quiero pensar que no van a ser tan irresponsables como para llevar a Andalucía a una sensación de parálisis. Tienen mucho que perder el PSOE y Vox. A mí me gustaría agotar la legislatura, pero tengo los pies en la tierra y soy consciente de que si el parlamento me para todo no voy a poder seguir gobernando Andalucía.

Las palabras de Juan Marín

En política tienes que aprender a cabrearte poco, todos los días tienes sinsabores. Es una conversación privada, dentro del partido y que él mismo ha explicado. Yo tenía una opinión contraria y he llevado hasta el extremo las cuentas públicas, he hecho un esfuerzo de pragmatismo máximo y sinceramente llegué a pensar que el PSOE estaba dispuesto a abstenerse.

No fueron palabras oportunas porque se grabaron unos meses antes y salieron la semana previa al debate de los presupuestos. Alguna maldad ha habido. Mi partido no estaba detrás, él hizo la corrección al día siguiente. Génova no está intentando adelantar elecciones, a mí nadie me ha dicho que tenga que adelantar nada. Mientras sea presidente en Andalucía, lo primero es esta comunidad y luego mi partido.

Las relaciones con Génova

Yo he hablado a veces de momentos electorales, pero jamás hemos hablado de si era mejor o peor. Tomaré esta decisión pensando en los intereses generales, se nota en el ambiente del parlamento que queda poco para las elecciones, no te deja asentar acuerdos, no hay una conversación serena. Las formaciones políticas se excitan. Vox está en una absoluta ansiedad electoral y están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para llevar a Andalucía a elecciones.

La entrada de Vox en el gobierno andaluz

No está entre mis cálculos que Vox entre en el Gobierno, sino que una amplia mayoría de andaluces voten a una candidatura centrada. Ahora mismo no entra en mis cálculos Vox. Adelantar algo que puede suceder dentro de un año no entra en mis cálculos. Andalucía sigue creciendo y ese es mi objetivo.

No me voy a meter en ninguna opción de otros partidos. No voy a dar consejos a nadie. Yo voy a intentar hacer una mayoría inclusiva, templada, amplia, que es la que necesita Andalucía y hay espacio para que ambos espacios sumemos.

Las palabras de Ayuso sobre Moreno Bonilla

Yo creo que las palabras de Ayuso tenían buena intención. Recibo sus palabras con humildad, pero a mí nadie me tiene que decir que sea libre porque lo soy y el día en el que no lo sea abandonaré mi formación política, pero no me siento así. Yo actúo en función de mi conciencia. Me apenó que un congreso que se ha trabajado con tanto mimo que era para Andalucía, para sumar, moderado, centrado, con su toque andalucista, pues todo esto quedó postergado.

Yo no quiero recriminar a nadie. No lo hizo de mala fe ni muchísimo menos. Creo que ella hizo un comentario, a veces uno piensa que no va a ir más allá, pero estamos en un momento en el que todo es así. Yo lo que sí sé es que los ciudadanos se quedan perplejos muchas veces cuando escuchan esto. La gente está en sus problemas, bastantes problemas tienen ya. Los partidos son órganos vivos y tienen que ser así, hay discrepancias, hay sensibilidades distintas y eso forma parte de la naturaleza de los partidos.

Creo que es positivo que cuanto antes se superen las discrepancias mejor para todos. Nunca suma. Yo soy partidario que cuanto antes se acabe mejor.

El conflicto del metal

Como usted sabe, la Junta de Andalucía ha tenido un papel intermediador, hemos tenido un papel muy duro. La única manera de contribuir a un acuerdo es precisamente poniéndose de perfil. No estamos hablando de una reconversión industrial, hay que darle sentido común y cordura. Se está hablando de un convenio colectivo, pero de fondo hay un problema.

Previsiblemente una de las opciones que estamos barajando es pedirle al TSJ que se pida el pasaporte COVID en algunos sitios concretos. Queremos hacer una prueba piloto. Yo le pediría a los ciudadanos que sean prudentes, que la pandemia sigue entre nosotros, estamos hartos de COVID, pero la pandemia sigue y sobre todo los no vacunados, que son firmes candidatos a enfermar.

Con nuestro modelo normativo es difícil determinar si debe haber vacunas obligatorias, no me gustaría llegar a una obligatoriedad, pero hay que hacer algo con aquellos que no se han vacunado. Motivarles u obligarles.