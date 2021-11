Tres horas con Mariah Carey, un invierno con Laura Fernández y el Madrid desolador de Elizabeth Duval

Superado el temporal de nieve, les proponemos trasladarnos a un pueblo donde nunca sale el sol. Es donde ha ambientado Laura Fernández su nueva novela, La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Una de las propuestas más originales de este 2021, llena de referencias pop, a la cultura popular, a la Navidad, a la ciencia ficción y una mirada a la maternidad.

De la nieve de La señora Potter no es exactamente Santa Claus nos vamos a otro icono navideño: Mariah Carey. La cantante tiene especial navideño en una de las plataformas más modernas, Apple TV. Como buena diva presentó su especial en una rueda de prensa online, llegando con cuatro horas de retraso, promocionando sus canciones y su show que cada año se coloca en las listas de lo más escuchado.

Fuera de la Navidad, seguimos metidos de lleno en la evolución de los festivales de artes escénicas. El dramaturgo Pablo Messiez ha presentado en el Festival de Otoño su nuevo montaje, Cuerpo de Baile. En él cede el lugar que ocupa la palabra hablada al movimiento. La pieza nace a partir de los cuatro Cuartetos de Eliot y de la música de Beethoven y se construye gracias a cuatro bailares, cuatro performers que piensan la escena desde el propio cuerpo.

En la semana de las cargas policiales en Cádiz, donde se ha reabierto de nuevo el debate sobre la violencia policial, el Festival de Otoño estrena un espectáculo que tiene mucho que decir al respecto. Romeo Castelluci, uno de los nombres más destacados del teatro europeo ha presentado en Madrid. Bros es una obra de teatro que precisamente sube a escena a 30 policías para reflexionar sobre la violencia.

Los acentos empiezan a sonar sin complejos en el cine español. El ilicitano Chema García Ibarra despliega un torrente imaginativo en Espíritu sagrado, una película bizarra, con mucha crítica social rodada en Elche, con los vecinos y las vecinas de esta ciudad alicantina. Hay fenómenos paranormales, aparadoras, desapariciones y manipulación. Defiende Chema García Ibarra la libertad creativa, la necesidad de distinguirse en la industria audiovisual que, cada vez, está más uniformada. Eso es precisamente lo que siempre ha distinguido a otro director de cine, a Víctor Erice.

Coetáneo de Saura o Cecilia Bartolomé, Erice es uno de los grandes de la historia del cine, que ha firmado tres de las mujeres películas: El espíritu de la colmena, El sur y el Sol del membrillo. Después se pasó al videoarte. Realizó Piedra y Cielo, una videoinstalación sobre la escultura de Jorge Oteiza. Ahora ha plasmado las reflexiones sobre aquello en un ensayo, al tiempo que habla de cómo está la industria cultural. "Se olvida todo lo que he hecho después de ese año, que han sido bastantes cosas que han circulado por lugares no propios de la industria cinematográfica. El problema no es producir películas, sino dónde se proyectan y yo en los últimos años he hecho obra, pero desconocida", decía el cineasta.

Elizabeth Duval es una de las analistas e intelectuales de nuestro tiempo. Con tan solo veinte años, disecciona en sus ensayos y desde el periodismo los problemas de la España actual. Acaba de publicar Madrid será la tumba, nueva entrega de los Episodios Nacionales que edita Lengua de Trapo, narra el auge de una organización de extrema derecha y el deseo sexual prohibido de uno de sus líderes.