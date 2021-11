Deshumanización de la muerte en redes sociales: "Han ido a ver un vídeo, no a la persona y lo que conlleva"

Las redes sociales, como muchos elementos de nuestro día a día, son herramientas útiles en la comunicación y relación entre las personas de una sociedad. No obstante, también poseen una cara que, aunque tenga unos efectos notables, puede llegar a ser tóxica. Y puede serlo hasta el punto de banalizar la muerte o el suicidio. El ejemplo más reciente es el caso sucedido en Zaragoza, donde un hombre se ha suicidado en plena calle y ha sido grabado. Ha completado la información nuestro compañero Pepe Lasmarías.

Un joven de origen sirio, de unos 30 años de edad, corrió desnudo por una calle de Zaragoza con un cuchillo y finalmente se apuñaló en varias ocasiones y falleció. “Cuando llegué a casa, mi hijo de 15 años me mostró que ya había varios vídeos del suceso circulando por las redes. A mí me impacta como periodista y como padre”, ha lamentado Lasmarías. El periodista ha recalcado también la labor de los medios de comunicación en estos casos: “Es muy tentador tener ese vídeo y colgarlo en la web porque sabes que los pinchazos van a ser importantes pero, ¿qué aporta más allá del morbo?”.

Cuestión de deshumanización

Precisamente en Zaragoza, se celebra durante el 25 de noviembre una conferencia sobre el suicidio. La ha organizado el Equipo de Prevención del Suicidio de Aragón, y nos lanza la siguiente pregunta ¿Qué sabemos del suicidio? Eugenia González, psiquiatra y miembro de este equipo, se ha asomado a La Ventana para comentar más en profundidad este caso.

“Cuando tuve noticia de ese vídeo me produjo una tristeza tremenda. En ese momento tan dramático había gente grabando y lo que es peor: difundirlo”, ha lamentado González. Sin embargo, como psiquiatra, ha recordado que todavía queda camino por recorrer: “Todavía nos queda mucho por hacer para concienciar y ponernos en realidad de cómo se está deshumanizando el sufrimiento”. Y es que para González, muchas personas “se han quedado a ver un vídeo, no a la persona y todo lo que conlleva”.

“Imagínate que fuese tu hermano, tu pareja o tu hijo. Si fuera así, no ves el vídeo sino a la persona que está ahí”, ha reflexionado la psiquiatra. Y es que, aunque no existiese en ese momento la posibilidad de evitar que el hombre se lesionara, la psiquiatra ha recordado que es importante “respetar el sufrimiento de esa persona y su intimidad. Es algo que no debemos perder en ningún momento”.