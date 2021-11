Henar Álvarez, a las mujeres: "No consagréis vuestra vida a la ley del agrado"

Una de las presentadoras de Buenismo Bien, Henar Álvarez, habló durante el programa de esta semana sobre la sexualización del cuerpo femenino y de por qué las mujeres deberían hacer lo que les dé la gana. Además, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Henar aprovechó para dar un discurso feminista en el que animaba a las mujeres a "empoderarse" y a "hacer lo que les salga del coño".

"Simplemente que se te perciba como una tía que toma sus decisiones, que hace lo que quiere y que le da todo igual, hace que te perciban como peligrosa, a ti lo que te generan es un rechazo", comenzó así la presentadora su alegato feminista, "esto que no es nada nuevo, es algo que nos lleva pasando toda la vida a las mujeres", lamentó durante su discurso. "Y tiene que ver con que cualquier cosa que nosotras hagamos con nuestro cuerpo, si no es para el disfrute de la visión masculina, no vale", zanjó la cómica española.

Esta reflexión reivindicativa hacía referencia también a la cosificación de la mujer por parte de los hombres, "lo que no puede ser es que porque alguien se ponga cachondo, eso influya en mi vida".

El discurso acababa con un mensaje claro y directo para las mujeres: "No consagréis vuestra vida a la ley del agrado, esto no significa que tengamos que estar nuestra vida pensando en cómo gustar, porque además, si lo hacemos así, cuando dejemos de gustar porque hemos envejecido o ya no somos tan jóvenes, habremos perdido todo el valor y no va de esto. Empoderarse ganando billetes y teniendo empresas, el resto del tiempo haced lo que os salga del coño y como os salga del coño".

Joaquín Reyes, invitado de esta semana

El actor y cómico español, Joaquín Reyes Cano, ha sido el último invitado a Buenismo Bien y ha hablado de política y de políticos. También habla sobre el humor y toda su vida dedicada a ello. El humorista se dio a conocer en 2001 por sus monólogos en el programa Nuevos Talentos y se fue haciendo famoso gracias a sus diferentes imitaciones a todo tipo de celebridades y a sus apariciones televisivas en programas como La hora chanante o Camera Café.

Durante el programa que presentan Quique Peinado, Manuel Burque y Henar Álvarez, el humorista Joaquín Reyes recordó el día en el que el PP preguntó por Muchachada Nui en el Congreso. El invitado tiene claro que el Partido Popular no veía con buenos ojos la emisión de este programa de entretenimiento en la televisión pública, aunque desconoce los motivos por los que cargaron contra el programa: "Por aquel entonces estaba Zapatero y por eso pudimos estar en TVE. Probablemente después no hubiéramos podido estar".