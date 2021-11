La polémica del día

Ayer, el día dedicado en el mundo a clamar contra la violencia machista, Vox volvió a desmarcarse de todas las declaraciones institucionales. Y como esas declaraciones exigen una unanimidad ni siquiera requerida para la reforma constitucional, que nos lo tendríamos que mirar, esa actitud infame logró bloquear estos pronunciamientos. Eso es lo importante. Con gestos así, la actitud del partido y de sus miembros queda suficientemente retratada en esta materia. Es aviso para navegantes.

Pero como siempre hay más papistas que el papa, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Móstoles, Israel Gómez, ha dicho que ellos no odian a las mujeres. Y ha sustentado tan elevada afirmación con un dato: “En nuestro partido hay muchas mujeres de gran valía, casi tanto como la de los hombres”. ¡Manda narices! Es como esas adversativas que usa el homófobo para decir que no lo es porque tiene vecinos homosexuales, o el xenófobo para afirmar que no lo es porque su cuñado es negro. O su tendero marroquí. La frase merecería entrar en los exámenes de la EBAU de este curso. Y hace brotar algunos calificativos que no expresaremos porque estamos pasando una buena tarde en Granada. Pero conviene recordarle a este concejal una frase atribuida a Mark Twain: “Es mejor estar callado y parecer estúpido que abrir la boca y disipar dudas”.