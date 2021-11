¿Cómo evitar tragedias como la de Calais?

La tragedia de la muerte de 27 personas ahogadas cuando intentaban cruzar el Canal de la Mancha ha sorprendido a los dirigentes de Francia y Reino Unido, pero es algo de lo que las organizaciones humanitarias ya venían advirtiendo desde hace tiempo.

A Judith Sunderland, directora asociada de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch, no le sorprende, teniendo en cuenta que es habitual que la gente intente cruzar por vía marítima desde Francia a Gran Bretaña, sobre todo después de que ambos países hayan logrado cerrar las otras vías de tránsito.

Esto demuestra, dice, que “podemos intentar cerrar una ruta de paso regular, pero lo único que sucede es que se abre otra ruta y normalmente ésta es más peligrosa, más costosa y más difícil”, como se ha comprobado en esta tragedia.

La mayoría de quienes cruzan actualmente el Canal de la Mancha son personas necesitadas de protección, donde hay conflicto, como Afganistán, Siria, Irak, o países de África”. También hay personas que, por su situación individual, de género o condición sexual, necesitan protección internacional.

Hasta llegar a Francia han pasado previamente por un calvario. “Siguen las rutas más difíciles que podemos imaginar, viniendo de Medio Oriente, muchos pasan por Turquía, cruzan en barco a través de las islas griegas, hacen el viaje por tierra a través de los Balcanes para llegar a Italia y luego a Francia. Otros llegan desde Libia a Italia y luego a Francia”, donde sufren enfrentamientos con la policía.

Sunderland cree que Emmanuel Macron y Boris Johnson están “siguiendo el mismo guión de siempre”, militarizar las fronteras y gastar dinero en la construcción de muros, lo que igualmente se traduce en más llegadas. Las investigaciones de las ONG han demostrado que no existe un “efecto llamada” cuando se ofrecen buenas condiciones, sino que “son los factores los que empujan a las personas a viajar”, por eso para la portavoz “lo lógico es crear políticas de asilo y de inmigración que reconozcan que es parte de nuestra realidad, que la gente va a viajar. Intentemos que haya vías legales y seguras para que lo hagan sin tener que poner sus vidas y las de sus de sus familias en peligro”.

No sólo se refiere a las políticas de asentamiento para los refugiados reconocidos, sino también a “vías seguras y legales para migrantes que a lo mejor no son solicitantes de asilo, no son refugiados, no necesitan protección internacional, pero son trabajadores, quieren estudiar, quieren contribuir a nuestras sociedades...”, explica Sunderland.

HRW aboga por la creación de más posibilidades para viajar, con reglas y procedimientos, pero que servirán para minimizar tragedias como la de Calais del pasado miércoles.