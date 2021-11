No vacunarse en plena pandemia es una irresponsabilidad del individuo como también es una irresponsabilidad de los distintos ámbitos de poder no volcarse en poner todos los medios para detenerla. Me refiero, por ejemplo, a potenciar el transporte público, atestado de gente que va trabajar o que sale de compras navideñas, y me refiero también al refuerzo de la atención primaria en tanto que medicina preventiva o al poco interés por mejorar las condiciones de trabajo de los sanitarios, siempre en riesgo de contagio. Pero al médico de cabecera hace tiempo que lo están decapitando. De la pandemia no hemos salido más fuertes, pues ni siquiera hemos salido; pero sí que nos ha vuelto más acusicas. Señalar a los otros es lo que se hace para tapar las acusaciones de las que uno es objeto. Es la mano con el índice estirado que aparecía ominosa en los chistes de Chumy Chúmez y que sobrevolaba las animaciones de Terry Gilliam. Por toda Europa, los adeptos del sinvacunismo se levantan en las calles contra los gobiernos, y el delirio de unos sirve para ocultar la inoperancia de los otros. A lo mejor es al revés, y nosotros no elegimos cada tanto, sino que son los gobiernos quienes eligen a la ciudadanía que quieren tener en cada momento. Que las elecciones van de abajo arriba, y también de arriba abajo. Quizá por eso cada vez más gente vota a la contra, para escaparse del dedo que señala la dirección obligatoria. Tal vez esto es porque han perdido la fe en las instituciones públicas y sólo cuentan consigo mismos. La venganza se ha convertido en un valor ético; desde Kill Bill, esto se admite en todas las películas. Se han dinamitado los conceptos de izquierda y derecha, y los han reemplazado por estar a favor o en contra. Pero no se sabe bien de qué.