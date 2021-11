'La mentira por delante', una novela gráfica que dibuja la vida de Francisco Umbral

Lorenzo Montatore es el autor de la primera biografía gráfica que recoge el pensamiento que plasmó Francisco Umbral en todas sus obras, artículos y entrevistas. Además, también recorre los momentos clave de su vida personal que le marcaron de alguna manera. “La mentira por delante” refleja al escritor y al personaje televisivo, pero también a la persona que había detrás.

En la Tertulia de Humoristas Gráficos, con Julio Rey, Manuel Entrialgo y José María Pérez “Peridis” han puesto sobre la mesa la influencia de Umbral en la vida política y social española. También han abordado el proceso de creación en una obra de este tipo. Lorenzo Montatore ha señalado que dibuja rápido y que en su caso para elaborar a los personajes caricaturizados comenta que “dibujaba el retrato e iba eliminando líneas, para quedarlo lo más sintético posible, y les enseñaba a mi madre o a mi hermano y preguntaba ¿quién es? Y si respondían a la primera pues ya estaba, ya está listo el dibujo”.

En un hipotético escenario en el que Umbral viera la obra de Montatore, el autor ha reflexionado sobre si le gustaría y le daría el visto bueno: “Yo lo he abordado de una forma muy umbraliana que ha sido hacer un poco hacer lo que me ha dado la gana, es hacer mi biografía de Umbral que no es una biografía al uso, ortodoxa, y creo que eso le hubiera gustado”.