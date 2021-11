Haaland regresa por todo lo alto: necesita ocho minutos para marcar tras estar un mes lesionado

Erling Haaland ha vuelto a los terrenos de juego tras estar más de un mes lesionado y lo ha hecho marcando al Wolfsburgo. El delantero, que no fue de la partida en el once titular del Borussia Dortmund, entró en el minuto 73 sustituyendo a Malen. Ocho minutos más tarde, el noruego embocó a portería un gran balón de Brandt que colgó desde la izquierda. Hizo un remate acrobático y el portero no pudo hacer nada más que acompañar el balón con la mirada.

Haaland no está terminando de gozar de la continuidad con el Borussia que sí tuvo en temporadas anteriores. En dos meses tan solo ha disputado dos partidos, frente a Mainz y Ajax, en donde marcó un doblete al cuadro alemán. Tras esos encuentros, volvió a caer lesionado y ha vuelto hoy frente al Wolfsburgo. Su gol lo ha celebrado con mucho ímpetu, consciente de su necesidad por volver a los terrenos de juego.