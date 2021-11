La anomalía de Bruce Springsteen

Bruce Springsteen se encontraba en un gran momento profesional a principios de los años 80. Acababa de editar The River y Born in the USA se estaba cociendo a fuego lento. Entre ambos discos, Springsteen vivió su primera gran depresión.

Alejado de todo y de todos, el músico se encerró en su cuarto y dio forma a unas canciones diferentes. Esas canciones acabarían siendo Nebraska, su primer disco sin la E Street Band. Bruce vio en aquellas canciones algo especial y decidió hacer algo inusual: grabarlas en una maqueta.

Cuando Steve Van Zandt, amigo y consejero de Springsteen, escuchó esas canciones por primera vez vio que había algo único en ellas. "De inmediato pensé que aquello era lo más íntimo que un artista podía hacer. Que es grabar algo que no tiene intención de hacer llegar al público y por ello era loco, extraño y carecía de autoconsciencia", explica el guitarrista a Sofá Sonoro. Van Zandt convenció a Springsteen de que aquellas canciones no eran una maqueta sino un disco, que debía editarlas tal cual estaban.

Tras darle una vuelta, Bruce Springsteen hizo caso a su amigo y publicó Nebraska como un disco en solitario, su trabajo más crudo, más íntimo. Aquellas canciones no fueron un gran éxito para el cantante, que poco después rompió la baraja con Born in the USA, pero sí que dieron a Bruce otro enfoque y una profundidad única.

Esta semana recorremos la historia de Nebraska en muy buena compañía, la del periodista Fernando Navarro y la del propio Steve Van Zandt, que acaba de presentar su fantástico libro de memorias (Flechazos y rechazos, ed. Libros del Kultrum)

Otros programas relacionados

Tras circular por el siglo XXI sin demasiado tino, Bruce Springsteen volvió a juntar a la E Street Band y en apenas 4 días grabaron un disco enorme, a la altura del inmenso legado de su carrera. Letter to You conecta con la cara de Springsteen que más nos gusta y sin copiar ninguna fórmula de éxito vuelve a la primera línea con un disco poderoso.

ESCUCHA EL PROGRAMA | APPLE | SPOTIFY | IVOOX

Bruce Springsteen vivió unos agitados años ochenta, una década en la que el músico de Nueva Jersey alcanzó el Olimpo del Rock mientras padecía unas profundas depresiones que lo atacaban con crudeza. Con tres discos, editados en apenas cuatro años, transformaron la carrera de Bruce Springsteen y lo consagraron como uno de los músicos de rock más importantes de todos los tiempos. El disco doble de rock, el álbum acústico melancólico y el trabajo más importante de su carrera. Una sucesión de éxitos y de sorpresas que se intercalaron como una montaña rusa. A esa sucesión le faltaba un tema a tratar: el amor. Con Tunnel of Love, editado en 1987, Springsteen abordó por primera vez las relaciones sentimentales, los fracasos, las decepciones y los cambios.

ESCUCHA EL PROGRAMA | APPLE | SPOTIFY | IVOOX