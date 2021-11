El arte de escribir en pocas líneas

En una edición especial de las Edades de Millás, el programa ha celebrado por primera vez una Tertulia de “Pildoristas”. Con este término el equipo del A vivir hace referencia a los escritores que cada semana tienen el reto de condensar en pocas palabras historias y reflexiones. Un proceso de creación que plantea muchos interrogantes a sus autores pero que cada uno afronta de una forma particular.

Juanjo Millás se define a sí mismo y a los creadores de relatos breves como “escritores de corto y medio aliento”. Y ha explicado que sus artículos “tenían tres párrafos porque aspiraban a tener la perfección de un insecto, para mí un insecto es el animal más perfecto de la naturaleza, y está compuesto de cabeza tórax y abdomen, mis artículos tienen cabeza, tórax y abdomen. La cabeza es donde aparece la idea a desarrollar, por el tórax respira y en el abdomen se hace la digestión”.

Las Píldoras dan el pistoletazo de salida y ponen el broche final cada vez que empieza y finaliza el programa. Leila Guerriero confiesa que a la hora de escribirlas tiene varias sensaciones: “A mí me mueve un poco el pánico, a que no se me ocurra nada, a que la siguiente píldora me salga pésima, y no tengo intenciones de cambiar el mundo, ni la ciudad, ni en la calle, pero sí que tengo la intención de pulsar algo en la gente que las escucha”.

Para Enric González las ideas tienen que surgir y comenta que sus ideas "son completamente rastreras, pero por lo menos que se entienda”. Juan Tallón ha destacado que “al final todo se resume a una idea, y cuando tienes la idea, tienes la sensación de que está todo hecho, sólo falta escribirlo, cuando de pronto de la nada surge la idea para una columna es, tranquilidad”. Mientras Javier Pérez Andújar ha desvelado que escribe "para la canción que está sonando, pero no es la que se oye es otra. Me pongo una canción de fondo y me da el trampolín, el sentimiento del que quiero partir”.