"El madridismo debería plantearse si hay que olvidarse de Mbappé e ir a por él para jugar con Vinicius"

Vinicius levantó al Santiago Bernabéu con un golazo que le dio la victoria al Real Madrid frente al Sevilla. Rafa Mir abrió el marcador y Benzema lo empató antes del descanso.

El Sanedrín del último tramo de Carrusel Deportivo analiza todo lo que ha dado de sí la jornada de Liga, además del triunfo blanco: el debut de Sergio Ramos con el PSG, las polémicas del VAR con Piqué, Ocampos, etc.

Vinicius salva al Real Madrid contra el Sevilla

Jordi Martí: "Este año no está en la lista de nominados, pero si su proyección es como la actual, sí que estará".

Antón Meana: "Ahora mismo Vinicius es titular indiscutible en el Real Madrid porque se lo ha ganado. No recuerdo a un futbolista que levantase tanto al Santiago Bernabéu en mucho tiempo. La gente va al estadio a verlo y disfrutan con él. Para jugar el miércoles, Vinicius es mejor que Mbappé".

Julio Pulido: "El madridismo debería plantearse si hay que olvidarse de Mbappé y fichar a Haaland para jugar con Vinicius".

Mario Torrejón: "La gente se emociona un poco más cuando ve a gente del estilo de Vinicius, y ese es Mbappé. El Bernabéu quiere tener a los dos juntos".

Jesús Gallego: "Mbappé indudablemente es un jugador que la gente disfrutaría, pero perder a Vinicius en la banda izquierda es un paso atrás. Muy joven y el chaval está feliz. El problema que tiene el Madrid con el gol lo soluciona mucho más Haaland que el francés".

Sergio Ramos debuta con el PSG

Mario Torrejón: "Con la capacidad física que tiene, creo que puede volver al mejor nivel, hasta el punto que Luis Enrique se plantee otra vez llevarle".

Jesús Gallego: "Me parece que más allá de la dramatización, Ramos ha jugado después de siete meses y sacar conclusiones después de esto es imposible".

Julio Pulido: "Si recupera el nivel que tenía en el Real Madrid, tiene que ser titular indiscutible con la selección española".

Miguel Martín Talavera: "Pero estaréis hablando del que tuvo hace varios años, porque el de los últimos no ha sido el mejor. Hoy hay que estar contentos por su regreso".

Medina Cantalejo no podrá hacer el trabajo que quiere al frente del CTA

Iturralde González: "No va a poder hacer el trabajo que quiere Medina Catalejo. El método de trabajo es que todas las territoriales quieren tener un árbitro en Primera División. Hasta que no sea independiente el arbitraje de la Federación, el sistema estará viciado. Ya puede venir Medina Cantalejo con buena intención, pero hasta que no cambie la estructura del arbitraje vamos a tener los mismos resultados. No se está eligiendo calidad y al final es un tema de votos porque es un tema político. Lo que es la base del arbitraje no puede cambiar".

Miguel Martín Talavera: "No hay que eximir a Velasco Carballo. Por ejemplo en la designación de árbitros para Catar no lo hizo bien con Gil Manzano".

Julio Pulido: "Lo que el aficionado se pregunta es que cómo es posible que el árbitro no reciba la llamada del VAR en el penalti de Piqué y también en el del penalti a Ocampos".

Jesús Gallego: "Son tres años de arbitraje tirados a la basura".

Jordi Martí: "No cuestionemos el uso de la tecnología para hacer más justo el deporte. Debemos preguntarnos por qué hay árbitros que renuncian esa ayuda".