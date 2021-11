Xavier Vidal-Folch

Temblamos. Nos sentimos débiles, atacables, vulnerables. La nueva cepa ya está aquí entre nosotros. Sabemos que es peor y que el riesgo global es elevado, como dice la Organización Mundial de la Salud, pero no cuánto peor, ni si las vacunas actuales podrán hacerle frente. Temblamos también porque nos hemos equivocado. Habíamos olvidado que el virus se reproduce y se disfraza y que no atiende a fronteras y que la solidaridad era imprescindible. Nos equivocamos por ser demasiado laxos, por mirar al otro lado del botellón, por creer que la libertad era sólo una amigable cerveza, por delegarlo todo a los sanitarios. Pero también hemos aprendido: somos algo más prudentes, nos hemos vacunado masivamente, nuestra Sanidad no se colapsa y a duras penas se satura. Si para luchar contra la 'omicron' bastase la protección fina, estamos prestos, pero si es peor que lo que pronostican los más pesimistas, necesitaremos mucho más de nosotros mismos, de nuestros gobiernos y de nuestros jueces. Si fuese indispensable otra vez el estado de alarma, ¿volverán a decir que es un instrumento demasiado fuerte? ¿Seguirán prefiriendo el mucho más duro estado de excepción?