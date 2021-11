Desde quedarse sin café hasta que se estropee el calentador: Bob Pop y las cosas que te amargan un lunes

A pesar de que reconoce que ha empezado este lunes con buen pie, Bob Pop ha vuelto un lunes más al Hoy por Hoy con sus listas para cargar contra el primer día de la semana. Concretamente contra todas aquellas cosas que pueden amargarnos ese lunes que llega después de ese fin de semana que pasa volando. Y no, no habla sobre la vuelta al trabajo ni todo lo que ello conlleva: estas son las cosas que pueden amargarnos un lunes según Bob Pop:

La primera de ellas es levantarse y comprobar que no te queda café. Si eres muy cafetero, y compruebas que efectivamente no te queda café en casa, puedes llegar a amargarte durante todo el día porque no has podido desayunar como te hubiese gustado. A pesar de que existan otras opciones como el té que puedan aportarte esa energía que necesitas, el colaborador del Hoy por Hoy reconoce que necesita café para poder empezar el día con buen pie.

Desde el hecho de pesarse en una báscula hasta que no te suene el despertador

Entre el resto de cosas que le amargan el lunes, Bob Pop se queda con el hecho de subirse a la báscula. A pesar de que puede escoger cualquier otro día para comprobar cuánto pesa, el escritor reconoce que siempre lo hace los lunes. Por esa misma razón, Àngels Barceló y Edurne Portela le recomiendan que se pese otro día, que se pese únicamente cuando parezca que ha adelgazado o que, directamente, no tenga una báscula en casa.

En esta lista aparece ese momento en el que te levantas tarde porque no te suena el despertador. Concretamente con el hecho de que dejes el móvil cargando el domingo durante toda la noche y, al despertar, descubras que la alarma no te ha sonado porque tu teléfono se ha apagado debido a que no lo habías conectado bien. También que se te estropee el calentador cuando estás debajo de la ducha o que sea día 29 y no te hayan ingresado la nómina: "De momento no me lo han ingresado".

Odio total a esos lunes en los que tienes que ir a declarar en el caso Gürtel

Más allá de todas estas cosas que te pueden amargar un lunes, Bob Pop se queda con el hecho de acordarse nada más despertarte que la noche anterior cenaste algo con alioli. También que llamen al timbre de casa, porque es algo demasiado invasivo que nadie debería hacer un lunes por la mañana. Por último, el escritor se queda con el sonido de obra municipal y el de la tele matinal. A pesar de que el de la radio le parece fundamental, el escritor reconoce que le amarga escuchar la tele por la mañana.

También con el hecho de confundir la pasta de dientes con el tubo de gel hidroalcohólico, algo que reconoce que le ha pasado en alguna ocasión, y que te levantes un lunes y descubras que tienes que ir a declarar en el caso Gürtel: "Hay tanta gente que está pasando que igual algún día entramos a declarar nosotros".