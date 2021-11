La última de Isco: "Hizo un cuarto de rondo con las manos en los bolsillos, en mi vida lo había visto"

La 'Barra Libre' regresa a SER Deportivos, dirigido con Óscar Egido. En el debate que repasa la actualidad futbolística con Antonio Romero, Antón Meana, Miguel Martín Talavera, Jordi Martí y, como invitado especial, Javier Herráez. Los periodistas de la Cadena SER han analizado el Balón de Oro que se entrega este lunes donde Messi y Alexia Putellas parten como favoritos. Además, las polémicas arbitrales de la jornada y la apatía de Isco en el Real Madrid, son otros temas que se han tratado en la charla.

Séptimo Balón de Oro de Messi

Antonio Romero: "¿Campaña por Benzema? Campaña es un jugador del Levante".

"¿Me puedes decir alguien que este año haya jugado mejor al fútbol que Benzema? Es el futbolista que mejor ha jugado a este deporte en este último año. Messi es muy bueno, pero el premio es por ser bueno y por haber jugado muy bien en este curso".

"El estacazo se lo dio Messi al Barça cuando se fue".

Antón Meana: "Este premio aquí (en París) para el PSG es importantísimo. Creo que si Messi se hubiera quedado en Barcelona tendría menos votos".

"Parto de la base que para mí Messi me parece el mejor. Este año no es el que mejor ha jugado. La ecuación de los Balones de Oro, los seis que tiene, es justa".

Miguel Martín Talavera: "No hay ningún criterio, no se puede hacer que cada año cambiéis el criterio para decir por qué se merece el Balón de Oro. Ahora decís que el futbol se lo debe a Benzema. Francia se la pegó en la Eurocopa con él".

"La campaña del Real Madrid por Benzema ha sido en base a nada".

"Viendo lo que han ganado Messi y Lewandowski, ¿cómo lo merece Benzema?".

Javier Herráez: "El fútbol tiene que ser justo con los jugadores. Que Owen tenga un Balón de Oro me parece injusto. Lewandowski merece un Balón de Oro, no sé cuándo. Que Messi merece 7 u 8 me parece perfecto, Cristiano igual. Benzema merece un Balón de Oro, puedo estar equivocado, pero lo merece".

"Debe ganarlo o Benzema o Lewandowski. Creo que merecen un Balón de Oro ambos, es lo justo".

"Messi es el mejor, todos lo sabemos, pero el fútbol tiene más cosas. Tengo la suerte de ver a Benzema todos los partidos y te digo que ese futbolista merece un Balón de Oro, quizás no siete como Messi, pero sí uno. Si no se lo dan, el Balón de Oro será un trofeo menor".

Jordi Martí: "Hoy verás el séptimo de Messi. Antón, creo que no verás nunca más un estacazo de tanta magnitud".

"Estacazo es una forma de decir que Messi hoy pone las cosas en su sitio. ¿Vislumbráis a alguien que pueda hacer esta proeza?".

Alexia Putellas, gran favorita

Antón Meana: "Me hace mucha ilusión poder estar en París y vivir un momento histórico con Alexia Putellas levantando el Balón de Oro".

"Es la favorita, percibo que la Federación y el Barça lo sabe. El único problema de estos premios es que se conoce el ganador. Tendría que ser como los Oscar que no se sabe el ganador hasta que estás en el patio de butacas. Es un éxito tremendo. Es algo que quedará en la historia porque parecía imposible hace unos años que el futbol femenino creciese tanto en España".

Jornada de Liga

Antón Meana: "Nunca lo había visto: Isco ayer hizo un cuarto de rondo con las manos en los bolsillos... ¡En mi vida!".

Antonio Romero: "Nacho, sin ninguna duda, tiene nivel de Selección, pero querer disparar a Ancelotti de que Alaba juega con una pequeña molestia...".

"Las jugadas no están en el mismo contexto. No son de VAR las dos, lo es la de Piqué. Es penalti clarísimo a Ocampos, pero no es de VAR".

Jordi Martí: "Soy un defensor de la tecnología, pero ¿por qué los árbitros del VAR rechazan echar una mano a sus compañeros? Todos vemos que es un penalti el que se cometió sobre Ocampos".

Miguel Martín Talavera: "Explícame la diferencia que hay bien sea Iturralde, Medina Cantalejo, o quien sea... para llamar y saber si es mano de Piqué o que te has comido la zancadilla de Alaba".

Javier Herráez: "El nivel del arbitraje en España es muy malo".