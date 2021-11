"Está listo para afrontar días difíciles en la oficina": el jugador que está llamado a liderar el Real Madrid

Tras una gala del Balón de Oro histórica para el fútbol español con los premios de Alexia Putellas y Pedri, la polémica está servida con el puesto de Benzema en la lista del galardón, ubicándose fuera del podio. En cuanto a la jornada, Vinicius volvió a decidir un partido para el Real Madrid, el Atlético de Madrid venció en Cádiz y el Betis sigue sumando gracias a Juanmi.

Vinicuius Jr brilla en el Real Madrid

Con el partido destinado a acabar en empate, un gran gol de Vinicius en los instantes finales acabó por decantar la balanza hacia el Real Madrid.

Álvaro Benito: "El Sevilla había defendido muy bien a Vinicius. No pudo conducir hacia dentro hasta la jugada del gol, tuvo un partido incómodo. El Madrid no circuló bien el balón, y eso no ayuda a los regateadores. Vinicius demostró que está listo para afrontar días difíciles en la oficina".

"El gol es muy difícil, se sacó un zapatazo tremendo. Cuando tienes un día en el que no estás fino cuesta asumir ese tipo de jugadas".

Alexia Putellas, Balón de Oro

La centrocampista del FC Barcelona pasa a la historia del fútbol español en una gala en la que Messi volvió a llevarse el Balón de Oro.

Álvaro Benito: "La gala ha estado bien. El momento de Alexia ha sido lo mejor. La cosa con estos premios individuales que nunca sabes a qué agarrarte para las votaciones".

Kiko Narváez: "Yo me quedo con Alexia y con Pedri, son las buenas noticias para nuestro fútbol. El Balón de Oro se lo hubiese dado a Messi tras la Copa América, pero es que lleva unos meses en París en los que no ha hecho nada y en los que hay otros futbolistas que han tenido mejores números".

Raúl Ruiz: "Lo de Alexia Putellas y Pedri da mucha esperanza para el fútbol español, ya sea femenino o masculino. Estoy conforme con el Balón de Oro de Messi. Otras veces se lo tuvo que llevar y no se lo llevó, se merece tener una distancia suficiente de Balones de Oro para demostrar lo que ha sido".

Benzema, fuera del top-3 del Balón de Oro

El francés, uno de los futbolistas que mejor rendimiento dieron a lo largo del año, quedó fuera del podio del Balón de Oro. Mientras, Jorginho, con más méritos colectivos que individuales, consiguió el Balón de Bronce.

Álvaro Benito: "Me sorprende lo de Benzema. Es una votación en la que cada uno vota a sus favoritos, no hay manera fría de elegir quién es el mejor. Haaland ha destacado mucho y no ha podido hacer más, pero no está entre los 10 primeros; Mientras tanto a Jorginho le han aupado los éxitos colectivos".

Gustavo López: "Lo que más duda te da es que hay cosas como que Benzema esté detrás de Jorginho, que Haaland no esté entre los 10 primeros... La gala es espectacular, pero el premio me genera muchísima incertidumbre".

Kiko Narváez: "Es un premio individual. Jorginho es muy bueno, pero en el Chelsea y en la Selección Italiana hubo muchos momentos en los que otros fueron mucho mejores. Yendo a lo individual, había tres o cuatro que quien hubiese ganado, hubiese estado bien".

La victoria del Atleti en Cádiz

Tras la decepción europea contra el Milan, el Atlético de Madrid consiguió imponerse al Cádiz con una gran actuación que liberó al Cholo Simeone.

Gustavo López: "Cambió el sistema y la posición de Lemar, le funcionó perfectamente. Hay uno de los goles que nace de Lemar y Llorente, y el Cádiz no entendió como descifrar el partido en ningún momento".

Kiko Narváez: "No me sorprendió el cómo celebró el Cholo el otro día. Noté como que estaba vacío, como que se caía para atrás. Es algo de la tensión y por como vive el partido".

Raúl Ruiz: "En esta temporada el Cholo está teniendo más presión porque todos creemos que debe ganar la liga por su equipo, y en el gol la liberó".

El gran momento del Betis

Juanmi anotó un hat-trick en la victoria de su equipo en esta jornada, sumando más en el gran momento del Betis.

Álvaro Benito: "Quitando a los más grandes, el Betis está peleando con la Real por ver quien tiene el centro del campo más talentoso".

Gustavo López: "Lo de Juanmi es un premio al trabajo y a su rebeldía por ser suplente. Pellegrini está haciendo un trabajo inmenso y se dice demasiado poco".