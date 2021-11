Programa especial sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, con Aimar Bretos

Hace cuarenta años, el mundo se enfrentó a otra pandemia, la pandemia del VIH. En los 80, infectarse era una condena a muerte. El virus iba destruyendo poco a poco el sistema inmunitario, hasta que el paciente no podía vivir más. Hoy, uno puede tener VIH y tener la certeza de que si toma la medicación no se a morir de sida. ¿Problema resuelto? No, ni mucho menos. La investigación sigue adelante porque no hay vacuna, porque hay muchas personas que tienen el VIH y no lo saben; y porque se sigue buscando la manera de no vivir medicados de por vida. Mañana es el Día Internacional de la Lucha contra el Sida, un día en el que los que se contagiaron de VIH celebran que pueden tener una vida normal y un día en el que los investigadores hacen balance de dónde están. A partir de las 12:30 puedes seguir el especial dirigido por Aimar Bretos en todas las redes sociales de la Cadena SER: YouTube, Facebook, Twitter y Twitch.