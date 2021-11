"Creen que toda esa gente sobra": el contundente alegato de Madina para definir a Vox que arrasa en redes

"Solo pido una cosa. Que la condicionalidad de la política no la den aquellos que creen que hay gente que sobra". Eduardo Madina ha denunciado en el Hoy por Hoy que formaciones políticas como Vox no deberían poder condicionar la política porque, bajo su punto de vista, creen que hay gente que sobra. Un alegato que nace en respuesta al comentario de Àngels Barceló respecto a la declaración institucional fallida sobre la violencia machista, que no pudo salir adelante en el Congreso ni en la Asamblea de Madrid por el voto negativo de la formación de ultraderecha.

Después de que la directora del Hoy por Hoy lamentara que el Congreso que nos representa no pueda sacar adelante una declaración institucional sobre la violencia machista porque haya un grupo político que lo niega, Madina ha cargado contra Vox por no aceptar a ciertas personas: "Creen que sobran, por ejemplo, los inmigrantes. La gente que tiene la piel de color negro, los homosexuales que creen que son menores desde el punto del derecho civil o las lesbianas".

"Podemos no cree que sobre nadie": Eduardo Madina explica la gran diferencia entre Podemos y Vox

Por otro lado, el político también denuncia que Vox cree que sobran quienes tienen una identidad de género diferente o quienes han nacido en un país distinto y han venido a vivir y trabajar aquí. Algo que le diferencia completamente de Podemos quien, tal y como recuerda Eduardo Madina, nunca ha creído que sobre nadie: "No cree que sobre nadie ni en Pozuelo, ni en Vox, ni en la dirección del PP, ni en la iglesia".

Madina recuerda que no hay incompatibilidad de Podemos con ninguna forma de vida dentro: "Ni del PSOE, ni del Partido Nacionalista Vasco (PNV), ni de Coalición Canaria ni del PRC". Algo que, tal y como explica el político en Hoy Por Hoy, no puede decir Vox porque es la única formación que considera que aquí dentro todas esas formas de vida no caben. ¿Y cuáles son todas estas formas de vida? Bajo su punto de vista, las que a Rocío Monasterio no le caben en la cabeza.

Eduardo Madina considera que habría que hacerle un cordón sanitario a Vox

Eduardo Madina asegura que le parece mucho más grave que personas como Rocío Monasterio condicionen la política del país a que lo hagan partidos políticos como el Partido Nacionalista Vasco o Coalición Canaria.

Por esa misma razón, y después de ser preguntado por José Luis Ayllón sobre si habría que eliminar a Vox de las ecuaciones parlamentarias, Eduardo Madina considera que sí, que habría que hacerle un cordón sanitario: "Igual que a los herederos de Hitler en Alemania o a Le Pen en Francia". Algo que también haría, por ejemplo, con todos los partidos neofascistas que quisieran adentrarse en el Congreso próximamente.