La polémica del día

En las últimas horas el ritmo de vacunación en España, que se había ralentizado, ha sufrido una notable aceleración y en algunas comunidades se ha duplicado. Es verdad que vivimos la resaca del Black Friday, pero las vacunas no estaban de oferta. Es verdad que la aparición de la variante ómicron puede haber inoculado temor, pero es rara esta súbita sensibilidad en quien ha permanecido imperturbable tras cinco millones de contagios y casi 90000 muertes. Así que cabe pensar que la posibilidad de que entre en vigor el pasaporte covid para el ocio haya sido la causa que ha hecho caer del caballo a muchos conversos.

Y es verdaderamente perturbador pensar que lo que no ha movido la evidencia de la eficacia de la vacunación para frenar la pandemia, la responsabilidad cívica de no convertirte el agente difusor del virus y la sensibilidad personal para no contagiar a tu gente más cercana, lo mueva ahora la posibilidad de quedarte a las puertas de un restaurante o una discoteca. Son pocos respecto a la inmensa mayoría que se vacunó en tiempo y forma, pero su irresponsabilidad es mayúscula. Veamos, no obstante, el lado positivo: ya están vacunados de la COVID, porque para lo otro aún no hay vacuna.