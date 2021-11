"A los árbitros hay que darles el mismo tratamiento que a los jugadores": el enfado de Iturralde González

Iturralde, a ver si sabes quién ha dicho esto: "Te juro que cada vez lo pienso más. He tenido que ser muy malo en otra vida para, después de aguantar en el campo a Raúl Ruiz, Gustavo López, Álvaro Benito y Kiko, ahora los tenga que aguantar también en Carrusel y El Larguero. ¿Y si Mourinho tenía razón?

Eso lo dije yo ayer por la noche porque madre mía. ¿Tú sabes lo que yo les aguantaba en el campo y lo que ahora les tengo que aguantar? Un sábado empiezo a las cuatro con Romero, luego a las seis tengo a Talavera, a las nueve a Pinto, a Kiko, a Gustavo... Es muy duro, eh. No sé cómo estoy vivo todavía.

Hoy es el último día de un árbitro, de Velasco Carballo. El árbitro que implanto el VAR. Hoy se hablará bien de él.

Da un paso adelante, va a la UEFA. Seguro que va a disfrutar más que aquí. Menos críticas y más hacer lo que le gusta.

¿Qué te parece la designación arbitral de Medina Cantalejo?

Es un cambio que, al final, si no cambia la estructura a la hora de elegir árbitros, de que las federaciones no manden tanto... el que esté tiene las manos atadas. No podrá hacer más cosas.

¿A qué edad te salió la vena de ser árbitro?

A los 14 años, jugaba fútbol y arbitraba. Me hice de la federación en el mundial del 82 de España. Ahí entré como árbitro.

¿La falta a Busquets en el Villarreal – FC Barcelona es roja?

Para mí si es roja, pero es discutible.

¿De todos los campos que has visitado de árbitro, dónde te recibían mejor y dónde peor? ¿Dónde se acordaban más de tu familia?

Me chiflaban mucho en Valencia, era un campo bastante duro. Más que cuando pitaba al Atlético de Madrid. ¿Mejor? En Pamplona.

Iturralde, ¿vas siempre desarreglado por desastre o por genio?

Por vago. Es que me da igual, voy cómodo.

¿Ligan mucho los árbitros profesionales?

En mi época, no. Ahora ya no sé.

¿Por qué un jugador no puede jugar cada 2 días, pero un árbitro sí que puede pitar?

Eso lo dije yo el otro día. Díaz de Mera el lunes pitó el Osasuna – Elche y mañana pita el Real Madrid – Athletic Club. Yo creo que hay que darles el mismo tratamiento de los jugadores. Luego decimos que se equivocan, pero es que físicamente no hay un árbitro que haga menos de 10 kilómetros. Como un futbolista. Muchas veces dicen que el árbitro no corre... hay que darle descanso y cuidarlo como a un jugador.

Hace tiempo, al principio del VAR, le escuché decir que había que formar a árbitros jóvenes, de 2ªB, que solo fueren árbitros de VAR y no pitasen en el campo. ¿Lo mantienes?

Me reafirmo y cada vez más. Debe haber un cuerpo específico de árbitros jóvenes fuera de la primera y la segunda división que sepan las nuevas tecnologías, las imágenes, todo lo que es una televisión y lo que hay detrás de una realización. Creo que árbitros jóvenes, de 29 o 30 años, de 2ªB y que tengan una trayectoria y sepan arbitrar serían los ideales para estar en el VAR. Y no más de seis.

¿Qué pecado deportivo tendría que cometer usted para que le condenasen a una isla con Romero y Talavera?

Debe ser muy gordo. Si me mandan con Tala y Romero a una isla desierta... eso son los siete pecados capitales.

¿Balón de Oro a Messi o a Lewandowski?

En 2020 lo tenía ganado Lewandowski. Yo le hago una pregunta a este señor. ¿Qué era más probable, que el Bayern gane la Bundesliga o que Argentina gane la Copa América? El Bayern perdió la Copa de su país, la Champions nada... Messi ganó la Copa del Rey y la Copa América. Goles metió más el polaco, pero Messi dio más asistencias, en la Copa América fue el mejor... Los dos ganaron un título muy importante, pero ¿Cuál era más complicado?

Bruno Alemany, responde a la pregunta.

Bruno Alemany: Es buena pregunta. Creo que no hay que dar siempre por hecho que le Bayern gane. La Bundesliga en complicada, pero tiene más mérito que Argentina gane la Copa América en Brasil. El Bayern ha ganado 8 de las últimas 10 Bundesligas.

Aquí tenemos a Granell Gil de árbitro de cabecera. Nos ha contado que ha salido de campos escoltado y ovacionado de los campos. ¿Has salido alguna vez escoltado por la Guardia Civil? ¿Y ovacionado?

He salido escoltado en un Salamanca – Hércules, la única vez en fútbol profesional. Aplaudido no he salido nunca. No he tenido esa suerte.