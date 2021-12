Santiago Alba Rico, sobre el 78: "Lo que parecía un marco democrático común se ha quedado a medias"

¿Por qué a la izquierda le cuesta decir 'España'? ¿Por qué a algunos les da alergia decir "España" y prefiere decir 'Estado español'? ¿Por qué nos cuesta encontrar algo en nuestro pasado que nos ilusione a todos por igual? A pocos días de una efeméride muy señalada en el calendario (el Día de la Constitución) queremos preguntarnos si de verdad hay algo que "nos une", si hay algo que vertebre todo el sentimiento nacional. ¿Qué es España? A eso intenta responder el ensayista, filósofo y escritor Santiago Alba Rico en 'Hora 25' con Aimar Bretos. Él es autor de 'España', un ensayo publicado en 'Lengua de Trapo'.

"España es una nación mal montada, vestida con restos del pasado, que no acaba de existir", esta es una definición que el escritor esboza a lo largo del texto. "España siempre ha sido una mala idea y son siempre muy peligrosas, son combatidas por realidades, vínculos, personas que lo desmienten", explica el filósofo. Sobre la Transición y los procesos constituyentes del 77 y 78, Alba Rico señala que lo que "parecía una construcción democrática luminosa, se ha quedado a medias". "Por ejemplo, el hecho de haber creado una Constitución irreformable con el artículo 134, tenemos una monarquía que no es republicanizable y no deja la posibilidad de crear un marco alternativo", afirma.

Sobre el uso que hace la izquierda del término 'Estado español', Santiago Alba lo considera "un error". "Uno no puede amar los países del estado español, los árboles del estado español o los poetas y escritores (...) Por no hablar de interpelar a grandes mayorías sociales que no sienten vergüenza en decir España". De la bandera española, el ensayista reflexiona: "La ha confiscado la derecha, hay un secuestro de la bandera, pero la tricolor republicana no puede ser la bandera de todos. ¿Puede serlo la rojigualda?"