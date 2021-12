Serrat: "Pongo en marcha los motores para despedirme de gente, de lugares y de mí mismo"

El cantante español Joan Manuel Serrat, que se retirará de los escenarios tras la gira que iniciará el 27 de abril de 2022 en Nueva York, que recorrerá América Latina y España y concluirá el 23 de diciembre en Barcelona, ha explicado en Hoy por hoy que no se quita un peso de encima con este anuncio: "Es entrar en una fase determinada de tu vida, hay que plantear un día concreto de retirada".

"Quiero despedirme en persona recorriendo lugares que quiero, gente que me ha acompañado durante más de 50 años... a paso ligero".

"Es una gira en la que quiero despedirme de la gente que me ha acompañado tantos años, de los lugares y de este oficio".

"La pandemia ha influido mucho", ha explicado Serrat, que tuvo que cortar de raíz la gira en la que estaba inmerso en febrero de 2020 junto a Joaquín Sabina cuando el jienense se cayó durante un concierto en Madrid: "Las pernas van aflojando".

Serrat ha encontrado "la rendija"

Serrat ha sabido ver el lado positivo del confinamiento: "Fue un tiempo de descubrir cosas interesantes, no solo la muerte y la soledad. Dejó momentos de contemplación, de reflexión, de mirar hacia adentro..." Y aquí vino la decisión del cantautor: "Decidí que cuando apareciera una mínima rendija me iba a colar para montar esta última gira. No pienso parar y pondré en marcha los motores para despedirme de gente, de lugares y de mí mismo".

Sobre las canciones que protagonizarán esa última gira de Serrat, el músico confirma que "estará sin duda Mediterráneo: ya no es mía, es de la gente. Se olvidará el nombre de quien la escribió y ella seguirá existiendo".

El último concierto de la carrera de Serrat será el 23 de diciembre de 2022 en Barcelona.