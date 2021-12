Xavier Vidal-Folch

Fue un susto, un sobresalto, una angustia. El primer asalto de la variante ómicron del coronavirus alarmó, y mucho, a Gobiernos y ciudadanos. Lo primero fue cerrar fronteras y suspender viajes. Y después, otras restricciones preventivas. Quizá al principio todos pecamos un poco de histeria. Ahora, las primeras conclusiones científicas aconsejan no exagerar, pero mantener un alto grado de prudencia. El centro europeo especializado apunta a que la nueva cepa parece tener una capacidad de transmisión "sustancialmente mayor" que la delta, pero no pone el grito en el cielo. Los científicos sudafricanos ratifican que la vacuna es "la herramienta que puede impedir que la enfermedad sea grave y se precise de la hospitalización". O sea, que paciencia y firmeza en mantener las recomendaciones de seguridad. Entre las nuevas medidas restrictivas destaca el "pasaporte covid", el documento que certifica que uno se ha vacunado. En España lo exigen ya siete comunidades autónomas para acudir a los locales de ocio nocturno, los restaurantes, los gimnasios y otros lugares. Es una medida más suave que imponer la obligación de la vacuna, que ahora Bruselas empieza a explorar: no impone absolutamente nada, solamente condiciona el acceso a ciertas actividades. Puede surtir efecto sobre todo contra la moral reaccionaria e insolidaria de algunos negacionistas. Y en la de muchos perezosos.