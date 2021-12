El grupo Antílopez: "Somos muy difíciles de vender porque hacemos muchos estilos"

Tras el dúo ‘Antílopez’ se asoman José Félix López y Miguel Ángel Márquez, que desde Isla Cristina, en Huelva, se rebelan contra los patrones tradicionales de la música a través de sus letras, mordaces y comprometidas, y de sus melodías, variadas y difíciles de encorsetar en un solo género.

Con su nuevo disco, Mutar Fama (2021), Antílopez hace un retrato de la adicción y la ansiedad que provoca la fama, un daño a la salud mental similar al que fumar (de ahí el juego de palabras del título, que hacer referencia al eslogan ‘Fumar Mata’) provoca en la salud física.

“La ansiedad recorre los mismos circuitos neuronales que la nicotina”, han afirmado en La Ventana de la Música, presentando este nuevo trabajo, que combina una bachata (Sabor a Malta), una bala del estilo de Silvio Rodríguez (Primavera), o la canción entre reggae y rap que da nombre al álbum (Mutar Fama).

Antílopez no suena en los 40

Por esta mezcla, apuntan, es normal que el público esté algo confuso, y ellos saben “que no parece el mismo grupo”. La diversidad de géneros es uno de los motivos por los que Antílopez no suena demasiado en las cadenas de música actual más populares: “No sonamos en los 40”.

“Nosotros somos dos cantautores que salimos de Isla Cristina y siempre hemos soñado con la idea de ser unos ‘rockstars’, de que llegaría una oferta multitudinaria”, explican, “pero poco a poco nos hemos dado cuenta de que eso no pasaría jamás”.

“Somos muy difíciles de vender porque hacemos muchos estilos, porque no concretamos en nada y entonces seguimos a día de hoy como una empresa de autónomos que están luchando por su sueño sin músculo multinacional”.

Están convencidos de que se encuentran algunas puertas cerradas “al ser un perfil considerado bajo en el mundo, por target y porque no conviene a nivel monetario”. el público tampoco es siempre el mismo, una misma canción no significa lo mismo en todos los momentos

La pandemia que nos robó la primavera

Este disco se terminó de gestar durante el confinamiento, aunque la mayoría de canciones ya estaban prácticamente terminadas: “Yo no necesitaba una pandemia para señalar y subrayar las cosas que como individuo de este planeta me suceden y me hieren y me importan”

Sin embargo, hay una canción que nació de aquello que nos robó la pandemia: 'la primavera'. José la escribió durante el confinamiento, y según su compañero, que fue la primera persona en recibir el audio, es “la mejor canción de la pandemia sin nombrar la pandemia”.

“Estuve pensando en que por primera vez, al menos durante mi vida, teníamos algo en común todos, y es que todos no habíamos quedado sin primavera”, explica José, “independientemente de lo que significara la primavera para cada persona, por primera vez teníamos algo en común”.

Este año recibieron el Premio Innovación y Turismo de Isla Cristina por su contribución a la música, y Miguel acaba de publicar un libro de ficción a través de aforismos, ‘El poeta hijo de su madre’. El dúo está en un momento álgido de su carrera, y aunque afirman que su estilo ecléctico y original les ha cerrado algunas puertas, este nuevo álbum les ha abierto una Ventana.