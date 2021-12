Entrar como víctima y salir como delincuente: el drama de mujeres migrantes que sufren violencia machista

Muchas mujeres migrantes, sin regularizar, cuando van a denunciar ven cómo sus acompañantes salen con la orden de expulsión en la mano. Es el caso de Sara (nombre ficticio), una mujer joven hondureña, que tras sufrir acoso sexual y racista de su empleador, incluso grabada en vídeo, salió horas después de denunciarlo, sin trabajo y con una orden de expulsión. Cuenta que la policía no la llamó ni por el tema de la denuncia ni para iniciar su regularización, sino para quitarle el pasaporte y comunicarle que se abría el expediente de expulsión. Sara reconoce que “si hubiera sabido que por poner una denuncia me iba a llevar una expulsión y me iban a quitar el pasaporte, no lo hubiera hecho”.

No denunciar es la conclusión que saca esta mujer que, como dice, entró como víctima y fue tratada como una delincuente. La semana pasada, desde la Secretaría de Estado de Migraciones, con motivo del Día Contra la Violencia de Género, se dio una Instrucción en la que especificaba que se protegía a las mujeres víctimas de violencia de género, sea cual sea su condición administrativa. Lo hicieron porque se había detectado algunas interpretaciones de la Ley alejadas de su intención de proteger y fomentar que las víctimas denuncien y que la vulneración de una orden administrativa, les suponga un tratamiento punitivo, no tan solo para ellas sino para su familia más directa.

Al escuchar a Sara y el caso de otras mujeres, Diana Tamayo, defensora de derechos humanos de la asociación Auyjara, cree que “se evidencia el temor de las víctimas extranjeras con situación irregular a denunciar violencias de todo tipo que no se encuadran en la protección de violencia de género, y que también representan actos de xenofobia, racismo, misoginia, y que desde luego las coloca en la situación de parangón de decidir si denuncian o no”.

Para Diana, como parte del movimiento social y de organizaciones sociales que acompañan este tipo de casos, “no denunciar no es una buena opción” porque “no solo implica favorecer la impunidad, sino quedar a merced de la persona agresora”. Su mensaje es claro: ponerse a salvo del agresor, buscar apoyo en las organizaciones sociales, y que no solo prosperen esas denuncias en el campo penal, sino que se vean acompañadas en esos procesos administrativos de expulsión.

La instrucción que salió el pasado 24 de noviembre desde la Secretaría de Estado de Migraciones “es una muy buena noticia, pero no representa una solución de criterio interpretador para casos como este”, cuenta Diana. “La directiva habla de la protección a personas que están en el territorio español con un permiso de residencia por ser familiares de miembros de la Unión Europea, pero esto no coge, por ejemplo, a personas de terceros países”.

Jóvenes conformistas vistos por los mayores

Pese a los buenos datos económicos que se han anunciado esta semana, con la bajada del paro, por ejemplo, diferentes sectores amenazan al gobierno con un invierno caliente de movilizaciones. Transportistas, agricultores, obreros del metal, trabajadores del automóvil, pensionistas o peluqueros han convocado actos reivindicativos para las próximas semanas. Y los pensionistas, los más mayores, que son los que han mantenido viva la protesta, quizás porque saben de dónde venimos, y ya se echaron a la calle en su momento. Isabel Salvador habló hace unos días con unos veteranos de la protesta sobre la implicación de los jóvenes en la lucha por sus derechos. Creen que ellos estaban “más activos” y que a los jóvenes hoy en día les cuesta, aunque reconocen ver más jóvenes que hace cinco años en manifestaciones.