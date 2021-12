El número dos del mundo, Daniil Medvedev, irritó al público asistente al Madrid Arena para presenciar la semifinal de la Copa Davis entre Rusia y Alemania, por los aspavientos que hizo tras ganar con facilidad a Jan Lennard Struf.

El número uno del equipo ruso celebró notablemente el triunfo indicando con un dedo su presencia en la cancha, su continuidad en la competición y pidiendo calma a los seguidores que mostraban el descontento con su actitud.

'Es una broma, no era nada hacia la grada. Es una forma de celebrar. Lo hacemos en el vestuario. Lo he visto hacer a otros jugadores como Cristiano Ronaldo y no es nada, no pasa nada', explicó en Movistar el número dos del mundo.

'Vencer a España fue lo más destacado. Vencer a España en Madrid, para todos nosotros, nos hizo muy felices. Estábamos felices en el vestuario por vencer a los favoritos del público y fue una sensación muy agradable y estoy muy feliz por eso ', añadió Medvedev tras el encuentro mientras el público le abucheaba.