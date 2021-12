Iturralde González, en Carrusel: "¿Por qué la Federación no se acoge al protocolo de conmoción cerebral?"

Gavi tuvo que abandonar el terreno de juego a la media hora de partido por una conmoción cerebral que sufrió en el Barça - Betis. Tras recibir un golpe, el futbolista tuvo que ir al suelo, además de caerse él solo en única carrera. El azulgrana trató de levantarse y cuando lo hizo se llevó la mano a la cabeza, consciente de que no se encontraba del todo bien.

Se probó durante varios minutos en el césped del Camp Nou, pero no pudo más. Se tiró al suelo y tuvieron que entrar los médicos para atender al jugador y abandonar el choque. Tuvo que entrar el coche camilla y de esta forma se realizó la sustitución por Riqui Puig. Iturralde González, en Carrusel, explica por qué no se aplica en España el mismo protocolo que se utiliza en Inglaterra.

"¿Por qué en España no se acoge la posibilidad del protocolo de conmociones cerebrales? Un balonazo a Gavi y está mareado. Aquí eso es un cambio. En Inglaterra se han acogido a ese protocólo y lo que hacen es: al tener una conmoción cerebral, es el médico el que dice que tienen que sustituirlo y esa modificación no cuenta. De esta forma, el Barça tendría la posibilidad de hacer seis cambios y al Betis le darían uno más, quedándose también con seis. Tanto que hablamos de cuidar al jugador, ¿por qué la RFEF no se acoge al protocolo de conmoción cerebral?"