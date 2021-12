El nuevo récord mundial de la Electric Light Orchestra

Tras pasar una década trabajando duro y buscando una nueva forma de expresión, Jeff Lynne acabó creando una banda diferente, un grupo que mezclaba el rock con la música clásica, con instrumentos poco habituales en ese mundillo. Su viaje no fue sencillo y tras varios años coqueteando con el éxito todo cobró sentido en 1976.

Portada del disco de la ELO de 1976 / UA

Ese año la Electric Light Orchestra editó A New World Record, un disco que los catapultó como una de las bandas más interesantes de aquella década de los setenta. En ese mismo curso se editaron discos históricos como el debut de Ramones o el de las Runaways, el Hotel California de los Eagles, el espléndido Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, el Radio Ethiopia de Patti Smith o el Desire de Bob Dylan.

Un momento de cambio en la música de los años 70 que tendría a la ELO como uno de sus grandes protagonistas con una racha tremenda que los llevó a editar Face the Music, A New World Record y Out of the Blue en menos de dos años. “Escribí muchas canciones en ese periodo, me salían muy rápido y en esa etapa entre el 74 y el 78”, contaba Lynne es una entrevista reciente.

Con su sexto disco, la Electric Light Orchestra dio un gran salto. Tras conquistar EEUU, con este álbum triunfaron en casa, en Inglaterra. A New World Record fue un trabajo clave que consolidó a la banda y toda su desmesura sonora en medio mundo.

Volver a estas canciones es recuperar la esencia del mejor Lynne, un disco productor ingenioso, un músico dotado y un compositor en racha. Para este viaje a los setenta nos acompañan Fernando Neira, Lucía Taboada y el productor Guille Mostaza.

Bob Dylan, Jeff Lynne y Roy Orbison (de pie) y Tom Petty junto a George Harrison en una fotografía del primer disco de los Traveling Wilburys / GETTY IMAGES

Lynne y la creación de los Traveling Wilburys

Hay discos que tienen historias brutales detrás, otros como el debut de los Traveling Wilburys nacieron directamente de la magia. La súperbanda de los años 80 nació de la casualidad, de un encuentro entre grandes estrellas como George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison y Jeff Lynne. En 1988 llegó a las tiendas el primer disco de los Traveling Wilburys, una aventura musical que juntó un talento descomunal que dejó aparcados sus egos, incluso inventándose sus nombres, para trabajar juntos en unas canciones divertidas que nacieron de forma conjunta.

